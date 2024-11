Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Per comprendere meglio il suo genio, è necessario menzionare l'esperienza che ebbe nel monastero di Port-Royal, vera chiave della sua biografia.Tutti noi, prima o poi, attraverso momenti e in modi diversi per ciascuno, cambiamo e diamo un nuovo senso all'esistenza. È quello che, per Pascal, accadde la notte del 23 novembre 1654, segnata dal dono di una particolare esperienza di Dio. Ciò che egli aveva vissuto fino a quel momento: le sue aspirazioni e aspettative per il futuro, non avevano più importanza.Quella notte Pascal incontrò Dio e non si occupò più di scienza, ma solo di teologia; capì che Dio si trova per le vie insegnate dal Vangelo e che il significato della vita non si trova in cose grandi, ma attraverso un semplice e quotidiano cammino. È proprio in questa ordinarietà che la vera grandezza di Pascal si manifestò la notte del 23 novembre attraverso una grande pace e una grande gioia.Pascal scoprì che il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, non era solo il Dio dei filosofi e dei sapienti, ma il Dio di tutti.