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'Scuole aperte, la miglior risposta a chi vuole la paura'

'Scuole aperte, la miglior risposta a chi vuole la paura'

L'intervento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a conclusione del vertice a Palazzo Chigi

2 minuti di lettura
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'Oggi migliaia di scuole italiane hanno ricevuto un messaggio che annunciava una bomba. In molti Istituti i ragazzi sono stati fatti uscire, le forze dell'ordine hanno controllato aula per aula e vi dico subito la cosa più importante: non è stato trovato nulla in nessuna scuola. 

So che per molte famiglie è stata una giornata di paura, o di disagio, lo capisco, chiaramente non lo sottovaluto.

Voglio ringraziare i dirigenti scolastici, gli insegnanti, il personale che hanno gestito tutto con ordine e hanno tenuto tranquilli i ragazzi. E voglio ringraziare le donne e gli uomini delle forze dell'ordine che in poche ore hanno verificato migliaia di edifici.


Non è la prima volta che accade e non riguarda solamente la nostra Nazione. Solo oggi, oltre all'Italia, sono state coinvolte in modo analogo Regno Unito e Irlanda. La settimana scorsa false segnalazioni di ordigni a bordo degli aerei hanno costretto a dirottare decine di voli in tutta Europa, alcuni in partenza o diretti in Italia. Su nessun aereo è stato trovato nulla. Negli stessi giorni, oggi compreso, messaggi simili hanno raggiunto redazioni giornalistiche in altre Nazioni europee.

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Anche lì nessun ordigno. 


Da tutto questo - lo dico anche all'esito di una riunione che ho avuto oggi a Palazzo Chigi con i Ministri competenti, con i vertici dell'Intelligence e della Cybersecurity - ricaviamo soprattutto tre cose.


Primo. Ad oggi non c'è alcun elemento che indichi un pericolo concreto. 

Secondo. Questi messaggi non servono a colpire, servono a spaventare. Chi li scrive vuole soprattutto la nostra paura, le giornate perse, il sospetto, il caos.

Terzo. Su chi ci sta dietro lavorano gli investigatori e la magistratura insieme ai loro colleghi europei. 

Io non farò ipotesi, quando ci saranno certezze le conoscerete. Ma devo dirvi, con l’onestà che mi contraddistingue, anche un'altra cosa: è possibile che messaggi come questi arrivino ancora. Non sarà il segno che qualcosa non ha funzionato, sarà la prova che chi li manda non ha altro. E ci troverà pronti. 


Stiamo lavorando per mettere in campo tutti gli strumenti di cui disponiamo per minimizzare l'impatto di questi attacchi. Ogni allarme continuerà a essere verificato, uno per uno. Vi posso assicurare che non intendiamo abbassare la guardia perché non permetteremo a una mail anonima di decidere il calendario scolastico dei nostri figli.


Ho invitato per domani a Palazzo Chigi i Leader delle opposizioni. Li ringrazio fin d'ora per la loro presenza.

Sulla sicurezza degli italiani, a cominciare da quella percepita, non c'è una maggioranza e non c'è un'opposizione, c'è l'Italia. 

Chi ha fatto questo voleva una Nazione ferma, voleva una Nazione impaurita. Troverà una Nazione che domani si sveglia, accompagna i figli a scuola e va a lavorare. 

E questa è la risposta migliore e più forte che abbiamo da dare'

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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