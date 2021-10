Covid, scuola chiusa a Carpi, attenzione sui contagi esterni, positivo anche un operatore

Diversi dei 29 casi di positività, riscontrati all'interno della scuola elementare Don Milani di Carpi e che ad ora riguardano anche almeno un operatore, derivano da contagi esterni. Presumibilmente in contesti familiari su cui ora è puntata l'attenzione del dipartimento di sanità pubblica dell'Ausl. Quanto è successo nei primi giorni della settimana alla base della decisione di chiudere la scuola per l'elevato numero di casi è stato descritto oggi dal direttore del dipartimento Giovanni Casaletti: 'Abbiamo notato dall'attività di screening conseguente al riscontro di alcune positività emerse nel corso delle giornate di domenica e lunedì che i casi, a differenza di altre attività del genere, erano molto più alti'. Concentrati in soggetti frequentanti il medesimo contesto. L'attività di controllo si è concentrata all'interno della scuola di Cibeno e 29 tamponi sono risultati positivi. 'Verificando quanto è successo all'esterno e all'interno della scuola, pare che i contagi derivino dal contesto extrascolastico' - sottolinea Casaletti. Se così fosse più che di un focolaio derivante dalla diffusione del virus a scuola dove vengono osservate le misure di precauzione, a partire dal sistanziamento e dall'uso della mascherina, si tratterebbe di una somma di positività tra soggetti che dopo il contagio si sarebbero ritrovate all'interno del medesimo contesto. Bambini e insegnanti, questi ultimi presumibilmente vaccinati o con tampone negativo emersi come positivi da trasmissione del virus presumibilmente esterno alla scuola, magari in un contesto familiare, che rimane sia dagli studi che dalla realtà nuovamente evidenziata dal dottor Casaletti, tra i più a rischio. Un rischio che, afferma Casaletti, conferma l'importanza degli strumenti di prevenzione del contagio: mascherine, distanziamento, lavaggio frequente della mani, senza distinzione tra vaccinati e non vaccinati. 'Ricordiamo che il vaccino protegge soprattutto dalle conseguenze cliniche del covid ma in misura minore dal contagio'Gi.Ga.