'Caro gasolio: autotrasportatori in difficoltà, ma non possiamo bloccare Paese'

'Non so se l’incontro di domani sarà risolutivo, ma lavoriamo tutti insieme per approfondire le situazioni e dare man mano delle risposte. Dal Consiglio dei Ministri l’articolo 6 era uscito in bianco e ci abbiamo messo 80 milioni. Adesso il Governo deve fare un ulteriore sforzo economico, ma in questa fase non si possono assumere atteggiamenti del tutto o niente'.A intervenire in vista del nuovo incontro di domani al Tavolo dell'autotrasporto sul caro-gasolio è il viceministro Bellanova. La Bellanova ha parlato questa mattina a Radio Kiss kiss mentre in Italia molti autotrasportati oggi hanno già deciso di non far viaggiare i propri mezzi perchè antieconomico.'Domani vedremo che lavoro possiamo fare sulla parte strutturale, perché all’interno del settore ci sono le emergenze dovute all’aumento dei costi, ma c’è anche tanta concorrenza sleale e illegalità, rispetto alle quali tutti dobbiamo intervenire e assumerci delle responsabilità.Intanto, al di là delle vaghe promesse del viceministro, Draghi pensa già a un taglio delle accise che porterebbe una riduzione del 10% del costo del carburante per tutti.'Nel Consiglio dei ministri di dopodomani adotteremo decisioni importanti per le famiglie e le imprese sul costo dell’energia, della benzina e delle bollette, perché non possiamo perdere potere d’acquisto e competitività. È un momento difficile ma i grandi Paesi si vedono proprio nei momento difficili' - ha detto invece il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, a palazzo Ducale di Venezia per la presentazione della Fondazione Venezia Capitale mondiale della sostenibilità.