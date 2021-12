'Corsi recupero punti patente: non tutte le autoscuole sono uguali'

'E' vero, le norme consentono alle autoscuole che organizzano corsi per il recupero di punti sulla patente o corsi per la Cqc di mandare video in loop, ma non siamo tutti uguali. Non essendo un obbligo quello di utilizzare i video, ma una possibilità alla pari delle lezioni frontali, il nostro Consorzio di autoscuole ha scelto di fare lezioni alla presenza di un istruttore che interagisce coi corsisti e risponde alle loro domande'. Così Raul Rossi, istruttore e insegnante di guida del Consorzio autoscuole Torino Cast interviene su quanto denunciato su La Pressa da Luigi Pezzullo di Ruote Libere Per molte scuole effettivamente il corso di recupero punti è una semplice formalità, la legge consente infatti la modalità video, ma non sempre è così.'E' vero, non sono previsti esami finale, ma questo non significa che i corsi non possano essere fatti seriamente - spiega ancora Raul Rossi -. Ovviamente l'impegno anche per l'autoscuola è diverso: un conto è attaccare e staccare video, un altro è avere più insegnanti, pagati, che fanno lezione...'