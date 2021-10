Ruote Libere: 'Green Pass, il settore dell'autotrasporto a rischio caos'

'Si stima che circa un 20% degli autotrasportatori ad oggi siano sprovvisti di Green Pass e l'introduzione dal 15 ottobre dell'obbligo di mostrarlo per il carico e scarico merci potrebbe creare gravi problemi nei servizi. Anche la soluzione del tampone non è perseguibile visti gli orari che devono rispettare gli autotrasportatori, del tutto incompatibili con la programmazione di un tampone ogni due giorni in farmacia'. Gli autotrasportari iscritti a Ruote Libere intervengono in questi termini sul tema del certificato verde che sta per essere amplificato nel nostro Paese.'Siamo molto preoccupati di quello che potrà accadare, il nostro è già un settore che paga forti disparità tra vettori italiani e vettori stranieri - afferma la portavoce di Ruote Libere Cinzia Franchini -. Noi sappiamo che il Green Pass riguarda solo i vettori italiani e non vorremmo che questo provvedimento si trasformasse in un ulteriore balzello per l'autotrasporto italiano. Non solo, sappiamo che purtroppo le imprese spesso non riescono a controllare la regolarità degli autotrasportatori, ebbene come faranno a controllare a tappeto il possesso di un certificato regolare aggiuntivo da parte di tutti i camionisti che arriveranno per caricare o scaricare la merce? E infine, si è detto che in Italia vi è una carenza di autotrasportatori per i motivi noti - chiude Cinzia Franchini -. Ebbene è evidente che il nostro Paese non può permettersi di rinunciare a un 15%-20% di autotrasportatori e addetti alla logistica senza green pass. Con l'85% delle merci che si muovono su gomma, significherebbe bloccare un intero settore economico, paralizzando di fatto il Paese. Sono quindi urgenti spiegazioni e chiarimenti da parte del Governo'.