A 100 anni dalla nascita, Maranello ricorda Don Giussani

Sabato 3 dicembre al Mabic si parla del fondatore di Comunione e Liberazione

Sabato 3 dicembre alle ore 16.30 presso la biblioteca comunale Mabic di Maranello viene proposto l’evento “Giussani 100 – una passione per l’uomo”, iniziativa promossa dall’Associazione “La Festa che ti spiazza” e dal Centro Culturale Nuovi Incontri di Maranello. “In occasione del centenario dalla nascita, attraverso video e le testimonianze di Silvio Cattarina e Paola Cigarini”, affermano gli organizzatori, “ripercorreremo alcuni tratti della vita straordinaria e del pensiero del sacerdote brianzolo. E sarà l’occasione per lanciare la mostra virtuale a lui dedicata visibile al link: mostra.luigigiussani.org”.

Nato a Desio il 15 ottobre 1922, Luigi Giussani, dopo il seminario, gli studi e l’insegnamento teologici, decide di fare l’insegnante di religione e viene inviato all’istituto “Berchet” di Milano. Aveva capito di amare i giovani e amare, diceva, “vuol dire avere passione per il destino della gente.” Da allora cominciò la lunga e appassionata avventura che ha portato alla nascita di Gioventù Studentesca, prima, e di Comunione e Liberazione (CL), dopo. La vita di Don Giussani “ha lasciato una traccia indelebile nella storia. Migliaia di uomini e donne, giovani e meno giovani in Italia e nel mondo, sono stati segnati in un modo o nell’altro dall’incontro con la sua persona. Segnati al punto tale che la loro vita, da questo incontro, è stata irreversibilmente cambiata.” (Davide Prosperi – presidente della Fraternità di CL). Per info: nuovincontri94@gmail.com.





