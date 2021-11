A Modena con Guicciardi i segreti non riposano in pace

Il 22 novembre uscirà il nuovo giallo dello scrittore modenese Luigi Guicciardi interamente ambientato a Modena, 'I segreti non riposano in pace', con un nuovo protagonista (non più il commissario Cataldo come nel libro precedente).La prima presentazione si terrà a Modena sabato 4 dicembre presso l'associazione-libreria Amici del libro, via San Giovanni Bosco 153.L’ispettore di polizia Luca De Robertis crede molto nel valore dell’amicizia. Ma quando riceve per lettera una misteriosa richiesta d’aiuto da parte di un ex compagno di scuola che non vede da anni, e che non ha mai goduto di una buona reputazione, è comprensibile che si trovi a esitare. E quando finalmente si decide ad andarlo a trovare, apprende che è morto all’improvviso.Turbato e in preda a un vago senso di colpa, De Robertis si rivolge allora al suo superiore, il commissario Laudani. Comincia così, in modo insolito, un’indagine strana e diversa, segnata all’inizio dalla mancanza di indizi e da una sensazione generale di omertà. Via via, però, l’esperienza e l’acume guidano Laudani a scavare con coraggio in una Modena inedita e attualissima – tra docenti universitari ambigui e preti impegnati nel sociale, società finanziarie corrotte e boss della droga, terroristi islamici ed escort di lusso, cadaveri eccellenti e altri di poveri cristi – per portare alla luce una verità scomoda e sconcertante, al di là di ogni immaginazione.