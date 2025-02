Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Si terrà a Modena dal 5 all’8 marzo la Convention annuale dell’unica associazione di fotografi matrimonialisti in Italia, ANFM. Da molti anni ormai ANFM organizza eventi in tutta Italia dedicati alla fotografia, non solo di matrimonio, occasioni di confronto e di incontro con grandi fotografi internazionali.'Una grande opportunità di formazione e confronto per i fotografi di matrimonio italiani. Il suo format esclusivo permetterà a tutti i partecipanti di crescere ulteriormente, consentendo non solo di innalzare la qualità dei propri lavori, ma soprattutto di evolvere la propria visione personale rispetto al panorama internazionale', spiega Flavio Bandiera, fotografo e Presidente Anfm.Masterclass, letture portfolio, sale di posa e talk sulla fotografia contemporanea, per finire, sabato 8 Marzo, con due fotografi di fama internazionale come Erik Kessels e Cristina De Middle (attuale presidente della nota agenzia Magnum).