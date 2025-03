Al via il FestivalBach: sei domeniche dedicate al genio di Eisenach

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Prenderà il via domenica 9 marzo FestivalBACH, la rassegna musicale che, per sei domeniche consecutive, accompagnerà il pubblico in un viaggio alla scoperta della musica di Johann Sebastian Bach. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con il Conservatorio “Vecchi-Tonelli”, si svolgerà presso la Chiesa del Voto, storico luogo di culto cogestito da Modena Musica Sacra APS e di proprietà comunale. La rassegna è realizzata grazie al prezioso sostegno di Fondazione di Modena, dei Quartieri e del Comune di Modena, di BPER Banca, Clal e Banca Generali Private.

Ad aprire il festival sarà proprio il direttore artistico di Modena Musica Sacra, Daniele Bononcini, che si esibirà al pianoforte insieme alla flautista Francesca Apeddu. Il concerto inaugurale, a ingresso libero, avrà inizio alle ore 17, con apertura al pubblico a partire dalle 16.30.

Il programma prevede l’esecuzione di quattro sonate per flauto e basso continuo di Johann Sebastian Bach: BWV 1030, BWV 1034, BWV 1035, BWV 1020.FestivalBACH accompagnerà gli ascoltatori per tutta la Quaresima, proponendo ogni domenica un repertorio dedicato al grande compositore tedesco, fino a culminare, nella Domenica delle Palme, con l’esecuzione della maestosa Passione secondo Giovanni.Francesca ApedduFlautista di grande esperienza, Francesca Apeddu ha conseguito il diploma in flauto presso il Conservatorio di Sassari e ha proseguito la sua formazione presso l’Istituto Musicale “Vecchi-Tonelli” di Modena, studiando con maestri di fama internazionale. Si è perfezionata presso l’Accademia “Incontri col Maestro” di Imola e l’Accademia Chigiana di Siena, ottenendo prestigiosi riconoscimenti. Attualmente è docente e concertista, con un’intensa attività in Italia e all’estero.Daniele BononciniPianista, organista, direttore di coro e compositore, Bononcini è stato per anni organista titolare del Duomo di Modena e Maestro della Cappella Musicale della Cattedrale. Dal 2022 è direttore artistico di Modena Musica Sacra APS. Ha eseguito l’opera omnia di autori come Bach, Frescobaldi e Mendelssohn ed è autore di diverse pubblicazioni musicali apprezzate a livello internazionale. Attualmente insegna pianoforte presso il Conservatorio “Vecchi-Tonelli” di Modena.