Carpi, la storia del Duca Francesco V d'Austria-Este rivive

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Il primo evento culturale dell'anno organizzato a Carpi dall'associazione Genius Loci in collaborazione con Terra e identità, si è concluso con una buona partecipazione di pubblico.

Dopo l'introduzione dell'Architetto Claudio Pedretti, Elena Bianchini Braglia ha descritto con grande dovizia di particolari la figura del Duca Francesco V d'Austria-Este, ultimo reggente del Ducato di Modena che ha regnato sul nostro territorio, anche attraverso la lettura di spunti tratti dal libro omonimo di cui è autrice. Nel 150° anniversario della morte del Duca, attraverso aneddoti e curiosità interessanti, il pubblico giunto ieri sera a Cibeno di Carpi ha potuto così scoprire diversi aspetti della nostra storia locale preunitaria, colpevolmente poco studiata e valorizzata.

'In qualità di presidente di Genius Loci - commenta Giulio Bonzanini a margine della conferenza - un ringraziamento speciale lo rivolgo a chi ha collaborato a questa riuscita e, in particolar modo, all'Associazione 'Terra e Identità', che condivide insieme ai nostri associati la stessa passione e volontà di tutelare e valorizzare le radici e la storia del nostro territorio. Il nostro impegno continuerà in questa direzione, in attesa delle prossime iniziative che non mancheremo di condividere con la nostra comunità'.