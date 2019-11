Contrasto alle Mafie, gli Amici del Libro incontrano I.m.d.

'Contrastare le mafie con la società civile: incontro con I.m.d., un poliziotto in incognito'. E' questo il titolo dell'incontro che si terràin via San Giovanni Bosco 153 a Modena.Imd è uno psedunimo del poliziotto ispettore della Squadra Mobile di Palermo che ha partecipato con i suoi compagni della Catturandi all'arresto di boss mafiosi tra i quali Giovanni Brusca, Bernardo Provenzano, Salvatore e Sandro Lo Piccolo, Vito Vitale. Pluridecorato, promosso per tre volte per merito straordinario, oggi si occupa di criminalità straniera. Le sue foto sono a volto coperto dal passamontagna e la sua identità è segreta: la sua storia è raccontata in tre libri da lui stesso scritti.