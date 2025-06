Erik Kessels a Vignola: il genio del perturbante tra fotografia, umorismo e provocazione

Venerdì 20 giugno, dalle 23, il Circolo Arci Ribalta accoglierà una delle figure più eccentriche e influenti del panorama artistico contemporaneo: Erik Kessels. Artista, designer e curatore di fama internazionale, Kessels sarà protagonista di una serata fuori dal comune, in programma in tarda notte, dove mostrerà i suoi progetti più audaci e dissacranti. L’evento promette di essere una miscela esplosiva di ironia, provocazione e riflessione sul potere delle immagini. Erik Kessels, olandese classe 1966, è noto per la sua capacità di trasformare fotografie anonime e dimenticate in potenti strumenti narrativi. La sua attività si concentra sulla raccolta di materiali visivi provenienti da mercatini, negozi dell’usato e fiere d’antiquariato. Nel talk al Ribalta, l’artista porterà il pubblico dentro i suoi archivi segreti, raccontando la genesi di alcuni dei progetti più trasgressivi e sorprendenti: 'Cerco l’assurdo nel quotidiano – racconta Kessels –. Le immagini che colleziono ci mostrano quanto siamo tutti strani, ma anche straordinariamente simili'.

Stefano Soranna