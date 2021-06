Eventi musicali, Ferrara al top. Modena è solo Radio Bruno estate

Francesco De Gregori, Antonello Venditti, Fiorella Mannoia, Noemi, Max Pezzali, i Subsonica, Umberto Tozzi. E poi i comici: Panariello e Pucci. Sono i nomi finora svelati del Ferrara Summer Festival che animerà di musica ed eventi l'estate a Ferrara e che si è già aggiudicato la menzione tra i migliori festival d'Italia dell'estate 2021 nella classifica redatta da Elle Decor, il magazine internazionale di design e tendenze, arredamento, stili di vita, architettura e arte.'Felice che la vivacità e il dinamismo di Ferrara siano citati e apprezzati in ambito nazionale e non solo - dice il sindaco Alan Fabbri - e che la qualità degli eventi che si realizzano nel nostro territorio sia riconosciuta. Ci attendono tante altre belle sorprese. E' un riconoscimento importante dopo mesi di programmazione, investimenti, organizzazione di eventi e occasioni per la ripresa'.Una vivacità, quella ferrarese, che si scontra evidentemente con la realtà culturale modenese dove, in termini musicali, dopo il mega evento del 2017 targato Vasco Rossi, non si è più organizzato nulla ad alto livello. ll parco Ferrari, ricordiamo, dopo il concerto di Vasco avrebbe dovuto diventare teatro di altri eventi musicali con cadenza annuale, ma così non è stato.Così a Modena, al di là delle serate 'sotto le stelle' in piazza XX settembre, meritorie ma senza nomi nazionali, tutto si concentra nella sola serata-evento del Radio Bruno Estate. Appuntamento targato Radio Bruno e sul quale il Comune poco incide.