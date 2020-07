Festival Mundus: a Reggio attesi Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura

Un dialogo in musica per ritrovare la poesia dei piccoli suoni e di un gesto musicale non magniloquente. Si intitola “In Maggiore” il concerto che Paolo Fresu alla tromba e flicorno e Daniele di Bonaventura al bandoneon terranno domani sera, martedì 21 luglio alle ore 21.30 nella splendida cornice dei Chiostri di San Pietro a Reggio Emilia. Biglietto d’ingresso 5.00 euro con prenotazione obbligatoria su www.iteatri.re.it , info 0522.458854 e 0522.458811, mail biglietteria@iteatri.re.it . I biglietti per tutti i concerti di Festival Mundus sono già in vendita su VivaTicket.L’evento è realizzato in collaborazione con Comune di Reggio Emilia e Fondazione Palazzo Magnani nell’ambito del cartellone estivo Restate2020. In caso di maltempo il concerto sarà annullato.Dopo essersi incontrati nei concerti del magistrale Mistico Mediterraneo creato insieme al celebre ensemble vocale corso A Filetta e pubblicato poi su disco dalla ECM, Paolo Fresu e Daniele di Bonaventura hanno scoperto una profonda affinità sviluppando una poetica comune in diverse esibizioni dal vivo tra cui il progetto concertistico ispirato a Corto Maltese, l'indimenticabile personaggio delle avventure a fumetti disegnate da Hugo Pratt.Prossimi appuntamenti con il Festival Mundus in terra modenese: mercoledì 22 luglio al Parco di Piazza Matteotti a Mirandola alle 21.30 si esibirà il duo Gianluca Petrella al trombone e Pasquale Mirra alla fisarmonica (ingresso 10 euro, info telefono 0535 22455) e sempre mercoledì 22 luglio alle 21.30 ma a Modena presso il Giardino del Circolo Arci Vibra arriva Francesco Di Bella leader dei 24 Grana con “Ballads” (ingresso 10 euro con tessera ARCI obbligatoria al costo di 5 euro, info telefono 059 826216).