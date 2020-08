Festival Mundus, The spiritual way con Dimitri Grechi Espinoza

sito. Con il concerto “The Spiritual Way” del noto sassofonista Dimitri Grechi Espinoza che si terrà questa sera, martedì 4 agosto alle 21.15 nella splendida cornice del Cortile del Palazzo dei Principi a Correggio in provincia di Reggio Emilia, prosegue la 25^ edizione del Festival Mundus organizzato da ATER Fondazione. Biglietto d’ingresso unico 10.00 euro. I biglietti per tutti i concerti di Festival Mundus sono in vendita su VivaTicket. In caso di maltempo, l’evento si terrà presso il Teatro Asioli in corso Cavour 9. Info e prenotazioni: telefono 0522 637813, mail info@teatroasioli.it

Questo terzo capitolo di Oreb dal titolo 'The Spiritual Way'; (Ponderosa Music&Art 2020), registrato, con una tecnica di ripresa innovativa nel battistero di San Giovanni di Pisa è un viaggio sonoro alla riscoperta delle virtù’ umane, a completamento del percorso iniziato nella 'Nube' di “Angel's Blows” (Ponderosa Music&Art 2015) e proseguito attraverso “Re-Creatio” (Ponderosa Music&Art, 2017). Un progetto unico nel suo genere, dove s'incontrano due grandi passioni: lo studio della scienza sacra nelle culture tradizionali e la ricerca sul suono, con l'obiettivo di riscoprire il respiro profondo dei luoghi sacri di tutto il mondo. Ma è in chiesa, in teatro o negli spazi sonori non ortodossi, che la sua musica si dispiega in pienezza e originalità, avvolgendo l'ascoltatore con arcobaleni d'armonici liberati dal sistema temperato.



Dimitri Grechi Espinoza è nato a Mosca nel 1965. Ha frequentato il Jazz Mobile di New York e completato i corsi di alta qualificazione professionale presso Siena jazz con P. Tonolo. Nel 2000 ha fondato il gruppo di ricerca musicale Dinamitri Jazz Folklore che nel 2014 ha ottenuto il 2 posto nella classifica della rivista Musica Jazz come miglior gruppo italiano. Nell'agosto del 2001 è stato invitato a suonare al festival Panafricano a Brazzaville (Congo). Dal marzo 2002 al 2003 ha collaborato con Goma Parfait Ludovic, direttore della compagnia congolese Yela wa, nell'ambito della ricerca sulla tradizione della musica di guarigione africana con seminari e spettacoli. Dal 2004 svolge la sua attività principalmente in due direzioni: l’applicazione dei risultati delle ricerche nelle culture tradizionali alla musica del gruppo Dinamiti Jazz Folklore e al concerto in solo “Oreb” e all’attività didattica. Dal 2012 al 2014 è stato direttore musicale del progetto europeo “Azalai - carovana nomade”.



Prossimo appuntamento con il Festival Mundus, in terra reggiana: mercoledì 5 agosto nel Cortile della Rocca dei Boiardo a Scandiano alle 21.30 c’è il “Concerto per Thelma & Louise” ispirato all’omonimo film di Ridley Scott con le voci di Angela Baraldi e Francesca Mazza e il pianoforte di Rita Marcotulli (ingresso 8 euro, info e prenotazioni telefono 0522 764257).



Stefano Soranna