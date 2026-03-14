Daniele Bononcini, modenese, si è diplomato in Organo e composizione organistica, Pianoforte, Musica corale e direzione di coro, ha compiuto studi accademici in armonia, contrappunto e fuga e direzione d'orchestra. Ha iniziato la propria attività di organista nel 1982, fondando il suo primo coro nel 1988. Dal 1996 al 2022 è organista titolare del duomo di Modena, dove ha prestato servizio in oltre 9000 liturgie proponendo tra l’altro le pagine più significative del repertorio organistico; nel 1999 fonda Pueri e Juvenes Cantores del duomo, dove nel 2001 assume anche il ruolo di Maestro di cappella (direzione di Pueri Cantores, Juvenes Cantores, Schola Polifonica e Schola Gregoriana oltre a costituire il Quintetto d’Ottoni soprattutto per la festa del Patrono), divenendo al contempo direttore artistico della sua stagione concertistica, per la quale ha dato vita ad oltre 600 appuntamenti concerti, istituendo ad esempio il Concerto di S.
Festival organistico Modena, Chiesa del Voto gremita per il concerto di Daniele Bononcini
Direttore artistico e musicale e docente di Organo e Direzione di coro presso l’associazione Modena Musica Sacra e docente di Pianoforte
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