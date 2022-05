Gilles Villeneuve: icona senza tempo. Da domani mostra a Nonantola

Nella stessa giornata i ristoranti nonantolani aderenti offriranno menu a tema “A tavola con Gilles (e gli altri)” e la sera, alle 20.30 al Teatro Troisi, Luca Dal Monte e Umberto Zapelloni presenteranno il libro “Gilles Villeneuve. L’uomo, il pilota e la sua leggenda” con il giornalista Pierluigi Senatore e, ospite d’onore, Jonathan Giacobazzi, Executive Race Manager di Scuderia Ferrari.Il Museo Cantina Giacobazzi/Gavioli di Nonantola ospiterà la mostra fino al 31 luglio prossimi con esposizione di auto, cimeli, memorabilia, gigantografie, filmati che ricordano il ‘piccolo’ canadese volante, soprannominato l’Aviatore, rimasto nel cuore di migliaia di tifosi, non solo ferraristi, pur non avendo mai vinto un titolo mondiale. L’allestimento è realizzato grazie al contributo di Automobile Club d’Italia, main sponsor dell’evento e col supporto di Bper e Big Ciaccio Arte.Il suggestivo allestimento progettato da Matteo Brusa, già curatore della grande mostra su Ayrton Senna a Imola, e Vision Up, intende dar vita ad un percorso di grande impatto emozionale, una passeggiata tra gli oggetti, come auto, accessori, tute, caschi, volanti, guanti, cinture, cimeli e memorabilia appartenuti ed usati dal grande Gilles.