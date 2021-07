Il concerto a fumetti di Baronciani ad Arti Vive Festival

Questa sera seconda giornata di Arti Vive Festival a Soliera. In piazza Lusvardi, alle 22, lo spettacolo sospeso tra musica e disegno “Quando tutto diventò blu” di Alessandro Baronciani. Prima di diventare un live show, “Quando tutto diventò blu” è una graphic novel (pubblicata Bao Publishing), poi diventata un disco, uscito per La Tempesta, e infine uno spettacolo dal vivo, ideato dall’autore, curato insieme a Corrado Nuccini (Giardini di Mirò) ed eseguito dal vivo dal violoncellista Daniele Rossi, con le voci di Ilaria Formisano (Gomma), Sara Ammendolia (Her Skin), Maria Antonietta e Rachele Bastreghi. Lo spettacolo sarà arricchito inoltre dalla presenza di alcuni ospiti speciali. Alle 21, sempre sullo stesso palco, il live di Anthony Sasso.Oltre alla musica, spazio come sempre anche alla proposta teatrale con un palco dedicato nell’intima cornice di piazza Sitti. Oggi toccherà alla coppia di performer Andrea Menozzi e Ugo Sanchez Jr.: il primo (ore 21.30) accoglierà i presenti nel suo personale “Ugo’s Magic World', per una serata ai confini della magia con lo spettacolo “Wooow”; alle 22.30 Menozzi porterà lo spettacolo “Click, il rumore dell’anima”.Prosegue intanto l’esposizione fotografica nel contesto urbano di Soliera “Respiro”, una mostra collettiva di dieci artisti provenienti da tutta Italia: Veronica Barbato, Elide Cataldo, Ida Chiatante, Azzurra Di Pietro, Fabiana Fogagnolo, Mirko Frignani, Gabriele Natalini, Giulia Pontoriero, Antonella Simonelli e Susanna Stigler.Nel cortile del Castello Campori dalle 20 alle 23 è allestita un’area dedicata ai bambini con laboratori curati dagli operatori della Ludoteca Ludò di Soliera.È inoltre visitabile la mostra “Arnaldo Pomodoro – (sur)face” allestita al piano nobile di Castello Campori.Gli spettacoli musicali sono tutti fruibili previa prevendita circuito Vivaticket, gli spettacoli teatrali sono gratuiti su prenotazione.