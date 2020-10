La fotografia per Modena: cucina e arte si fondono

Cucina e fotografia in un connubio di arte e sapori. L’associazione Index ha progettato l’evento “La Fotografia per Modena” per dare la possibilità a 7 ristoranti tipici di Modena di far conoscere 7 dei loro piatti più rinomati attraverso le fotografie di 7 fotografi non professionisti ma che ambiscono a diventarlo. L'obiettivo è sostenere ed esaltare la visibilità delle eccellenze modenesi: la cucina tipica del territorio. Un viaggio per immagini nella varietà di colori, delle forme, degli ingredienti delle cucine modenesi, dove la fantasia di grandi cuochi sarà catturata dall’obiettivo di giovani Fotografi.Verrà realizzato un set di 7 cartoline postali da spedire o collezionare, selezionando per ogni ristorante la foto più significativa, una mostra di 49 opere (sette fotografie per ognuno dei sette ristoranti e una campagna di comunicazione in italiano e in inglese sui media digitali per sensibilizzare i turisti stranieri e italiani che sono venuti in passato a Modena e stimolarli a tornare e riscoprire la cucina del nostro territorio, attraverso le foto e i menu dei 7 ristoranti.