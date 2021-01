Militari italiani nei lager nazisti: venerdì presentazione del libro

In questo libro Avagliano e Palmieri con rigore storico ed avvalendosi di una ricchissima mole di diari, lettere e testimonianze edite e non raccontano, attraverso storie individuali, la vicenda complessiva di questi soldati italiani. Dalla cattura alla liberazione ed al ritorno, portando alla luce anche aspetti poco noti della violenza nei lager, nei campi di lavoro coatto e di punizione senza tralasciare il loro bagaglio di ideali e umanità. Una pagina a lungo trascurata e sottovalutata che, grazie a questo libro viene finalmente recuperata. Ad aprire l’incontro Lucio Ferrari Presidente dell’Anpi Provinciale Modena. Introduzione del coordinatore Maria Chiara Russo. Intervento di Riccardo Masetti della Cgil Modena.

Mario Avagliano è l’ospite del primo appuntamento, per il 2021, di “Libri & Autori”, rassegna letteraria a cura dell’Anpi Provinciale Modena, in questa occasione con la collaborazione dello Spi-Cgil. Venerdì 15 Gennaio, alle 18,30, in diretta sulla pagina Facebook e sulla piattaforma Zoom, Avagliano presenterà il volume “I mlitari italiani nei lager nazisti – una resistenza senza armi 1943-1945” (Ed. Il Mulino) di cui è autore con Marco Palmieri. Gli Imi, internati militari italiani, sono quei circa 650mila soldati che, dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, furono catturati e deportati dai tedeschi.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.