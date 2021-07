Modena, al Teatro Guiglia lunedì la presentazione del libro su Casari

Lunedì 26 luglio alle 17.30 al Teatro Guiglia di via Rismondo a Modena si terrà la presentazione del libro 'In mano alla giustizia, il caso Cpl Concordia' del direttore de La Pressa Giuseppe Leonelli edito da Pendragon. Alla presentazione sarà presentazione Roberto Casari stesso e il direttore dell'Avanti online Mauro Del Bue. Introduce l'incontro Paolo Cristoni.Quella conclusa con la sentenza passata in giudicato il 3 luglio 2020, a 5 anni dall'arresto del 3 luglio 2015, è una storia che tocca giustizia, economia e politica. Una storia di appalti, ambientata tra la provincia di Modena, culla del mondo cooperativo 'rosso', e la provincia di Caserta, considerata la casa madre dalla quale i tentacoli dei clan camorristici si sono espansi nella Penisola. Ma è soprattutto la storia di un uomo, con un nome e un cognome, un uomo-simbolo della cooperazione emiliano-romagnola che, dopo una odissea giudiziaria durata 5 anni, ha ottenuto la piena riabilitazione dall'accusa più infangante: quella di essere sceso a patti con i boss.Ricordiamo che Casari per le presunte mazzette all'ex sindaco di Ischia Ferrandino attende l'Appello dopo una sentenza di condanna in primo grado a 4 anni e 2 mesi. E' di pochi giorni fa l'assoluzione passata in giudicato dell'ex presunto corrotto Ferrandino a Napoli.