Modena, Ellen River e gli Elettrotubi al Bosco Urbano

Sabato 28 e domenica 29 giugno giornate di grandi eventi al Bosco Urbano presso la sede di Euphonia in via Staffette Partigiane a Modena, il nuovo spazio culturale e creativo immerso nel verde ma nel cuore della città. La Musica con la M maiuscola, sarà come sempre protagonista con il concerto di Ellen River e degli Elettrotubi. Non mancheranno spazi dedicati alla cultura e al “buon cibo e cibo buono”.Sabato 28 giugno a partire dalle 18.30 per chi ama leggere e condividere storie, arriva Narrarcobalibri, l’appuntamento dedicato a chi non vede l’ora di parlare delle proprie letture preferite in uno spazio aperto, inclusivo e rilassato. Un appuntamento perfetto per chi cerca un momento di condivisione tra storie, risate e convivialità.Dalle 20.00 cena a cura di spazio Lòdola: uno spazio d’incontro e cucina sociale che organizza attività socio-culturali formative ed eventi nel Parco XXII Aprile, nel quartiere Crocetta di Modena.Alle 20.30 live di Ellen River, singer songwriter emiliana, che presenterà live brani tratti dal suo ultimo doppio album di inediti pubblicato intitolato Life, includendo in scaletta anche interpretazioni di canzoni di autrici ed autori d'oltreoceano e non solo che si muovono tra folk, americana music, country, rock e blues.Sul palco con la cantautrice i talentuosi musicisti Simone Galassi, chitarrista che si è esibito in Italia e all'estero, ed il bassista Paolo Guazzi. Nel 2024 Ellen River ha avuto l'onore di aprire i concerti di Lucinda Williams e di Joan Osborne, in occasione delle tappe italiane di Chiari e Modena del tour europeo delle due cantautrici statunitensi. Nel 2024 Ellen River si è aggiudicata il primo premio alla 21° edizione de “L’artista che non c’era”, celebre concorso dedicato alla canzone d’autore organizzato da L’Isola che non c’era. Nel gennaio 2025 la rivista inglese Americana UK ha inserito Ellen River tra i migliori esponenti italiani del genere Americana MusicDomenica 29 giugno a partire dalle 16.00, tigelle col ragù, nate dalla collaborazione di ASEOP con Ragù Market Giardino, Vintage, Musica Food.Alle ore 20.30 concerto di musica elettronica con gli Elettrotubi, una perfetta fusione di elementi e sonorità elettroniche con strumenti a fiato e percussioni. Un vortice in cui l’aria rarefatta della tech e l’avvolgente timbro dei fiati si inseriscono in modo originale nel mondo del clubbing.BoscoUrbano nasce come un punto di incontro tra arte, comunità e natura. Un luogo aperto e inclusivo dove esprimersi, condividere e partecipare a esperienze culturali e sociali.Per tutta l’estate, ogni sabato e domenica, lo spazio si animerà con musica live, Jam Session, DJ Set, aperitivi creativi, mercatini artigianali e laboratori esperienziali. Sarà sempre attivo il bar gestito da ASEOP, l’associazione modenese che si occupa di sostenere i bambini malati e le loro famiglie: i ricavati andranno a finanziare i loro progetti. BoscoUrbano non è solo uno spazio, ma un progetto in continuo movimento. Un luogo che cresce grazie alla partecipazione di chi lo vive.