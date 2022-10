Modena, festa al Piccolo Museo ProfumAlchemico della alchimista Anne Rose

L’invito, che circola sui social, è diretto: 'Vieni, esprimi il tuo parere sul nuovo sondaggio del pensiero profumalchemico. Anne Rose, ti regalerà una piccola essenza giusta per te'. Un invito valido da lunedì 24 a sabato 29 ottobre, tutti i pomeriggi dalle 16 alle 20 al PRALC-Piccolo Museo ProfumAlchemico e profumeria di nicchia di piazzale Torti 9 a Modena che festeggia così l suo compleanno.Con un singolare giocoso sondaggio sensoriale, ideato dalla direttrice del Museo Anna Rosa Ferrari, gli ospiti potranno soffermarsi in una dimensione di sinestesia alla maniera profumalchemica (simultaneo potenziamento multisensoriale) tra frequenze olfattive messaggere di buona energia ecosostenibile, diventando essi stessi attori della nuova ricerca sull’universo del profumo.'Noi, del Profumalchemico, nelle vene abbiamo profumi e gioco - dice Anna Rosa Ferrari – ma, chi ci conosce bene, sa che l’approccio esperienziale e ludico diventa occasione per fare ricerca e innovare.Il PRALC-Piccolo Museo ProfumAlchemico è il luogo natale dove sono raccolti opere, testimonianze e documenti del nuovo metodo profumalchemico per conoscere tramite l'olfatto, i profumi, i sensi, sviluppando l'intuito, e ideato da Anna Rosa Ferrari. Inaugurato il 24 ottobre 2017 col patrocinio del Comune di Modena, è ispirato ad alcuni principi fondanti: svelare i veri procedimenti creativi che stanno dietro la realizzazione di un rara essenza d'arte, calare i visitatori nell'esperienza delle prismatiche nature del profumo, diffondere la specifica didattica profumalchemica, diventare un sito museale itinerante, grazie a speciali eventi. Il Museo raccoglie una collezione unica di oltre 300 differenti essenze naturali dell’arte profumiera, ecobio ed ecosolidali - tutte ideate e qui fatte a mano da Anna Rosa - nonché un considerevole numero di oggetti, testimonianze, materiale documentale della filosofia profumalchemica.