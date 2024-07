Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Sul palco allestito ai Giardini ducali si esibiscono quattro band: The Nihilist, Avalon, Riviera, Fiver Nolia che partecipano al collettivo modenese Revol Wave Orchestra che riunisce circa 400 tra musicisti e artisti locali. Il gruppo, nato nel 2021 da una piccola chat, ha l’obiettivo di sostenersi a vicenda tra band emergenti condividendo strumentazioni e pubblicità degli eventi live e dal 2022 propone, in varie forme, il Revol Wave Festival che offre ai componenti la possibilità di suonare ed esibirsi davanti a un pubblico. Il collettivo fa base alla polisportiva Morane e collabora con altre realtà musicali e artistiche cittadine, nel 2024, per esempio, ha partecipato anche alla stagione della Tenda di viale Monte Kosica con la rassegna “Revolandia”.I Giardini d’estate fanno parte del programma dell’Estate modenese promossa dal Comune di Modena con il sostegno di Fondazione di Modena e del Gruppo Hera.