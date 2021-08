Modena, in piazza per ricordare Pavarotti. Ma col Green Pass

Modena rende omaggio per il 14esimo anno consecutivo al suo grande tenore, Luciano Pavarotti, e lo fa tornando in piazza Grande il 5 settembre, dopo le restrizioni legate al Covid nel 2020. Per partecipare serviranno comunque Green Pass e mascherina, così come bisognerà entrare attraverso quattro varchi.'Per Pavarotti - annuncia questa mattina il sindaco Gian Carlo Muzzarelli in conferenza stampa - si torna in piazza il 5 settembre, all'insegna di nuovo impianto di centralità della cultura, mentre il 6 saremo alla sua Casa-museo. Quest'estate abbiamo avuto i primi chiari segni di ripresa del turismo, grazie anche al lavoro portato avanti con la Regione, e questa sul nostro grande tenore sarà la prima di una nuova serie di iniziative previste a settembre', il mese del Festival Filosofia.Le manifestazioni promosse per Pavarotti, illustrate oggi nel complesso di San Paolo con il direttore del Teatro Comunale Aldo Sisillo, restano inserite nell'ambito di Modena Città del Belcanto e sarà appunto la Petite messe solennelle di Gioachino Rossini ad aprire domenica 5 settembre, in piazza Grande, il ciclo di celebrazioni. Alle 21.15 saliranno sul palco in piazza il soprano Giada Borrelli, il mezzosoprano Victoria Pitts, il tenore Matteo Desole e il basso Luca Tittoto, che si esibiranno insieme all'Orchestra Filarmonica Italiana e al Coro Lirico di Modena: il direttore è Antonino Fogliani, il maestro del Coro Stefano Colò, nella cornice di uno spettacolo prodotto dalla Fondazione Teatro Comunale di Modena. L'evento sarà gratuito ma, dunque, sarà necessario ritirare un biglietto d'ingresso con posto assegnato alla biglietteria del Teatro Comunale. L'ingresso al pubblico sarà consentito dalle 20 attraverso i quattro varchi indicati sul biglietto. Per accedere occorrerà, oltre all'obbligo di indossare la mascherina, mostrare il Green Pass.Lunedì 6 settembre, nell'anniversario della scomparsa del tenore, al parco della Casa-museo 'Luciano Pavarotti' si terrà poi lo stesso concerto-tributo in memoria del maestro. Saliranno sul palco il tenore Vittorio Grigòlo, il soprano Giulia Mazzola e il tenore Giuseppe Infantino, accompagnati da Paolo Andreoli al pianoforte e dal quartetto d'archi Gocce d'Opera. Il concerto vedrà la partecipazione, tra gli altri, di due protagonisti della musica leggera italiana, Annalisa e Nek, quest'ultimo anche nella veste di presentatore della serata. In collaborazione con Comune e Fondazione di Modena, si comincia alle 21. Nicoletta Mantovani, vedova di Pavarotti, evidenzia: 'Come tutti gli anni, abbiamo cercato di portare avanti il grande amore di Luciano per l'opera e la sua apertura verso altri mondi.Partiamo con Grigòlo, che è stato forse l'ultimo allievo di Luciano per poi calcare i palcoscenici di tutto il mondo, e ci saranno Nek, un amico che presenterà la serata, e Annalisa, che introdurrà un suo brano e canterà con i nostri giovani Mazzola e Infantino. Tutti insieme - puntualizza Mantovani - cercheremo di ripercorrere tutte le tappe della carriera di Luciano'.Proseguendo negli eventi, martedì 12 ottobre, nell'anniversario della nascita di Pavarotti, alle 10 nel Ridotto del Teatro Comunale si terrà il seminario 'Dire et chanter les passions', promosso dalla Fondazione Teatro Comunale in collaborazione con l'Università di Angers. Il seminario, organizzato ogni anno dall'ateneo francese, è dedicato in questa edizione proprio alla figura di Pavarotti. L'appuntamento proseguirà alle 15 nella Casa-museo di Stradello Nava con visita guidata, momenti musicali e conversazioni. La giornata del 12 ottobre si concluderà alle 21 di nuovo al Teatro Comunale, con un concerto lirico sinfonico dei solisti di Modena Città del Belcanto. Si esibiranno i giovani cantanti allievi dei corsi di formazione del Teatro Comunale e della Masterclass di Raina Kabaivanska, insieme all'Ensemble dell'Orchestra Giovanile della Via Emilia diretta da Fabio Sperandio.