Modena, mostra Ornitologica Internazionale: partenza col botto

Migliaia di persone da tutto il mondo per il primo giorno di apertura dell’Ornitologica. La cerimonia di inaugurazione ufficiale domani

Ha cambiato casa dopo 80 anni, ma gli appassionati che la seguono da sempre non hanno faticato a trovare l’indirizzo nuovo. È partita l’81esima edizione della Mostra Ornitologica Internazionale, da quest’anno alle Fiere di Modena. Ed è partita accogliendo migliaia e migliaia di persone da tutto il mondo arrivate per non perdersi nemmeno un minuto della manifestazione, presa d’assalto sin dall’orario di apertura. Una babele di lingue diverse che si sono mescolate ai diversi canti dei quasi 200mila esemplari di volatili dalle forme e dai colori diversissimi che hanno reso il quartiere fieristico di Modena la voliera più grande d’Europa.



Fino al 27 novembre la Mostra Ornitologica Internazionale mette a disposizione dei suoi visitatori 20mila esemplari in esposizione. Si tratta degli esemplari che hanno partecipato alla gara di bellezza e di standard provenienti da 18 Paesi, europei ed extraeuropei e giudicati e premiati da 100 giudici.

Per quanto riguarda la parte commerciale, sono oltre 200 con aziende italiane ed estere mentre i tavoli per la mostra scambio superano le 800 unità, con un totale di oltre 2mila gabbie.



A tagliare ufficialmente il nastro, domani, sabato 26. alle 11, sarà Ludovica Carla Ferrari, assessore alle Politiche economiche, Turismo e promozione della città del Comune di Modena.

La manifestazione sarà aperta al pubblico oggi e sabato 26 dalle 8 alle 18, mentre domenica 27 dalle 8 alle 14, questo per permettere un rientro a casa in giornata degli esemplari esposti preservandone il benessere.





