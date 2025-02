Modena Musica Sacra, il maestro Bononcini apre stagione concertistica

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La stagione concertistica di Modena Musica Sacra si prepara ad offrire un calendario ricco di appuntamenti, all’insegna della valorizzazione dei giovani talenti e della grande musica sacra.

Grazie alla collaborazione con il Conservatorio Vecchi Tonelli e con l’Accademia di perfezionamento de I Musici di Parma, la rassegna vedrà protagonisti allievi di corsi di perfezionamento in canto e strumenti, affiancati da rinomati solisti del panorama musicale nazionale. Il tutto accompagnato dalla storica collaborazione con l’Orchestra I Musici di Parma, con cui Modena Musica Sacra condivide quasi vent’anni di progetti e successi.

Un altro fiore all’occhiello della rassegna è il coro di Modena Musica Sacra, il più numeroso della provincia di Modena, che conta oltre 110 coristi suddivisi in quattro compagini corali, guidati da cinque maestri collaboratori sotto la direzione artistica di Daniele Bononcini.

Tra gli eventi più attesi della stagione spiccano il FestivalBACH, con esibizioni di musicisti di fama internazionale e talenti emergenti, e il Concerto di arie sacre solistiche con gli allievi del corso di perfezionamento in musica sacra del Mº Luca Colombini, con musiche di Rossini, Mendelssohn e Verdi.Imperdibile anche la Johannes Passion BWV 245 di J.S. Bach, che vedrà la partecipazione di Massimo Lombardi nel ruolo dell’Evangelista e Marco Saccardin nel ruolo di Gesù, con l’Orchestra I Musici di Parma diretta da Daniele Bononcini. A questa esecuzione si aggiunge la guida all’ascolto curata dal Prof. Tarcisio Balbo.La stagione si chiuderà con il Concerto di fine anno accademico, che proporrà il Credo RV 591 di A. Vivaldi e la Messa in Sol D167 di F. Schubert, eseguiti dai Cori di Modena Musica Sacra.

A completare il programma, una serie di eventi collaterali, come le conversazioni sul volume La musica e il tempo dell’anima di Tatiana Cristoni, con la partecipazione di musicisti di spicco. Inoltre, il pubblico potrà assistere alle prove aperte dei cori e ai laboratori corali dedicati ai Pueri e Juvenes Cantores, un’occasione per avvicinare le nuove generazioni alla pratica musicale.

Daniele BononciniModenese, diplomato in Pianoforte, Musica Corale e Direzione di coro, Organo e composizione organistica, ha studiato composizione.Dal 1996 è stato organista titolare del Duomo di Modena e dal 2001 Maestro della Cappella Musicale della Cattedrale, incarichi che ha ricoperto fino all’ottobre 2022, da quando è stato nominato Direttore Artistico di Modena Musica Sacra aps.Sia in concerto che in liturgia ha realizzato tutte le pagine più significative per coro e orchestra dei grandi autori di musica sacra: ha diretto di J.S. Bach la Matthäus-Passion, la Johannes-Passion, il Magnificat e la Grande Messa in si minore, di W.A. Mozart numerose Messe, tra cui il Requiem e la Krönungsmesse; ha diretto anche Il Natale del Redentore e La Risurrezione di Cristo di L. Perosi, quest’ultima in un grandioso allestimento con 350 coristi e 60 orchestrali.In qualità di organista ha eseguito l’opera omnia di J.S. Bach, G.F. Haendel, W.A. Mozart, F. Mendelssohn, J. Brahms, C. Franck, F. Liszt, D. Bartolucci.Ha registrato diversi CD di musica d’organo, canto gregoriano e polifonia, tra cui il Requiem e i Vesperæ solemnes de confessore di Mozart, la Johannes-Passion di Bach.Nel 2008 ha pubblicato in prima mondiale il primo CD sulla produzione sacra del celebre compositore rinascimentale Orazio Vecchi per l’etichetta Tactus e nel 2015 ha composto e diretto le musiche di un CD pubblicato per la San Paolo Edizioni e abbinato alla rivista Famiglia Cristiana in occasione del Giubileo della Misericordia.Bononcini svolge anche una ricca attività di compositore.

Schola PolifonicaAttualmente costituita da oltre 80 coristi, è diretta dal M° Daniele Bononcini, coadiuvato da M. Francesca Rossi, Erica Rompianesi, Luca Colombini, Marco Bernabei e Simone Guaitoli.La Schola Polifonica è protagonista di diverse registrazioni discografiche (Requiem di Mozart, Missa Brevis KV 258 di Mozart, Magnificat e Credo di A. Vivaldi, La Resurrezione di Cristo di Perosi…), e di una ricca stagione concertistica che è arrivata ormai alla 28esima edizione.Il repertorio spazia dalla polifonia rinascimentale di G.P. da Palestrina e T.L. da Victoria sino ai giorni nostri, passando attraverso tutte le epoche.

Pueri e Juvenes CantoresIl coro di voci bianche dei Pueri Cantores e il coro giovanile degli Juvenes Cantores sono stati fondati nel 1999 dal M° Daniele Bononcini presso il Duomo di Modena.Bononcini ha sempre creduto che il lavoro con i fanciulli e i ragazzi debba avere un’impostazione didattica molto solida, abituandoli sin dalla più tenera età a frequentare le opere degli autori più importanti, eseguendo dal gregoriano al repertorio contemporaneo.Solo una proposta di alto respiro culturale e spirituale, infatti, diventa capace di sviluppare l’enorme potenziale dei ragazzi, abituandoli alla relazione interpersonale armoniosa e all’ascolto reciproco, evitando di annoiarli con percorsi musicali banalizzanti e avvilenti.I Pueri Cantores e gli Juvenes Cantores – cori formati da bambini e ragazzi dalle scuole elementari all’università – hanno, in oltre 20 anni di attività, accolto più di 300 coristi, molti dei quali sono diventati musicisti professionisti.Sono stati protagonisti di diverse registrazioni discografiche e hanno eseguito in concerto alcune delle opere sacre più significative: Stabat Mater di Pergolesi, Nisi Dominus di Vivaldi, Johannes-Passion di Bach, Gloria di Vivaldi, Requiem di Faure, Requiem di Durufle, Requiem e Messa dell’Incoronazione di Mozart.

I Musici di ParmaNascono nel 2002 con lo scopo di promuovere e svolgere attività sinfonica, lirica, cameristica e concertistica attraverso la propria compagine orchestrale.Affrontano un ampio repertorio che va dal barocco al classicismo, fino alle più belle pagine della musica del Novecento.Si sono distinti nel panorama musicale europeo per l’originalità dei programmi e per la qualità delle esecuzioni, riscuotendo consensi di pubblico, critica ed esibendosi in importanti teatri, sale da concerto, festival.I Musici di Parma nel 2010 fondano la propria Accademia di alto perfezionamento a Salsomaggiore Terme (PR) e diventano un vero e proprio centro di produzione musicale, organizzando i propri festival e rassegne musicali.L’Accademia offre ai giovani musicisti italiani e stranieri un’opportunità di formazione altamente specializzata, con lo scopo di rendere le competenze tecnico musicali idonee ad affrontare la professione concertistica a tutto tondo.Nel mese di gennaio 2022 I Musici di Parma hanno perfezionato la procedura di trasformazione in Fondazione I Musici di Parma – ETS.