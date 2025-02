Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Urbano, naturale, umano e dell’immaginario. Sono le quattro declinazioni dell’idea di paesaggio nella fotografia italiana degli ultimi 70 anni che emergono nella mostra di Fondazione Ago Modena Fabbriche culturali allestita a Palazzo Santa Margherita da venerdì 14 febbraio: 114 opere di 87 autori tra i più rappresentativi del panorama artistico nazionale.Visitabile fino al 4 maggio, la mostra “Passaggi Paesaggi. Fotografia italiana dalle collezioni di Fondazione Ago”, a cura di Chiara Dall’Olio e Daniele De Luigi, spazia dai maestri del Novecento alla generazione degli artisti emergenti nell’ultimo decennio.Le opere provengono dalle collezioni di fotografia di Fondazione di Modena e del Comune di Modena (Galleria Civica) che nel loro insieme costituiscono uno dei più significativi patrimoni istituzionali italiani.

I paesaggi urbani dei maestri (Luigi Ghirri, Gabriele Basilico, Guido Guidi, Olivo Barbieri, Mimmo Jodice) scorrono accanto alle immagini dominate dalla natura, in una difficile complessa relazione con l’uomo (Franco Fontana, Walter Niedermayr, Paola De Pietri, Mario Giacomelli, Luca Andreoni), mentre i paesaggi umani spaziano dal reportage (Gianni Berengo Gardin, Ferdinando Scianna) all’indagine antropologica (Mario Cresci, Franco Vaccari), ai ritratti e al cinema (Tazio Secchiaroli, Marcello Geppetti). Sono poi i paesaggi dell’immaginario a racchiudere le ricerche sperimentali sul linguaggio fotografico che conducono lo spettatore sul terreno dell’astrazione e della performance (Rachele Maistrello, Paolo Gioli, Cesare Leonardi).

Partendo dalla tradizione della veduta del territorio - tema che caratterizza la storia della fotografia italiana nonché le stesse collezioni, per il ruolo storicamente esercitato da Modena e dall’Emilia-Romagna nell’evoluzione di questo genere - è poi possibile, come spiegano i curatori, rintracciare una serie di passaggi: dalla generazione dei maestri alle ultime, dall’analogico al digitale, da un genere all’altro fino al loro superamento, valorizzando le riflessioni sul medium e le ricerche di confine. Tali passaggi accompagnano il visitatore della mostra nella ricchezza del panorama artistico della fotografia italiana, lasciando la possibilità di delineare evoluzioni passate e future.Nel periodo di apertura della mostra sono previste visite guidate, su prenotazione, ogni sabato alle 16. La prima, quella del 15 febbraio, è condotta dai curatori.Per le famiglie, pensando ai bambini, è disponibile un family kit per rendere giocosa la visione della mostra e viene organizzato il laboratorio, a partecipazione gratuita su prenotazione, “Abc della fotografia: finestre sul mondo” in programma al sabato (il 1 marzo e il 5 aprile) alle 16.30. Per sabato 22 marzo, inoltre, è prevista una Caccia al tesoro fotografica a squadre nel centro storico di Modena: alla ricerca di indizi nel paesaggio urbano collegati in qualche modo alle foto in mostra. Iscrizioni al via dal 6 marzo.Tra gli appuntamenti in programma anche una presentazione (mercoledì 2 aprile, alle 18) del volume “Viaggio in Italia” ripubblicato, a 40 anni dalla prima edizione, dalla casa editrice Quodlibet.Claudio Abate, Giampietro Agostini, Luca Andreoni, Enrico Appetito, Vasco Ascolini, Olivo Barbieri, Giorgio Barrera, Gabriele Basilico, Gianni Berengo Gardin, Paolo Bernabini, Davide Bertocchi, Bruna Biamino, Antonio Biasiucci, Fabio Boni, Andrea Botto, Pamela Breda, Luca Campigotto, Vincenzo Castella, Bruno Cattani, Fabrizio Ceccardi, Francesco Cocco, Giorgio Colombo, Mario Cresci, Mario De Biasi, Paola De Pietri, Irene Fenara, Giorgia Fiorio, Franco Fontana, Antonio Fortugno, Vittore Fossati, Massimiliano Gatti, Marcello Geppetti, Luigi Ghirri, Mario Giacomelli, Luca Gilli, Paolo Gioli, Claudio Gobbi, Stefano Graziani, William Guerrieri, Guido Guidi, Francesco Jodice, Mimmo Jodice, Emilio Lari, Cesare Leonardi, Uliano Lucas, Rachele Maistrello, Tancredi Mangano, Eva e Franco Mattes, Marzia Migliora, Nino Migliori, Filippo Minelli, Simone Mizzotti, Paolo Monti, Ugo Mulas, Pino Musi, Paolo Mussat Sartor, Carmelo Nicosia, Walter Niedermayr, Enzo Obiso, Cristina Omenetto, Paola Pasquaretta, Paolo Pellion Di Persano, Robert Pettena, Agnese Purgatorio, Francesco Radino, Laura Renna, Marialba Russo, Roberto Salbitani, Ferdinando Scianna, Marco Scozzaro, Tazio Secchiaroli, Paolo Simonazzi, Valentina Sommariva, Annalisa Sonzogni, Marco Tagliafico, George Tatge, Toni Thorimbert, Angelo Turetta, Franco Vaccari, Jacopo Valentini, Fulvio Ventura, Lorenzo Vitturi, Beppe Zagaglia, Virginia Zanetti, Marco Maria Zanin, Martina Zanin, Marco Zanta.