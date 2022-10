Modena ricorda Gigi Bertolini scomparso 9 mesi fa per un malore

Ci saranno anche i familiari e gli amici di Luigi “Gigi” Bertolini, il batterista modenese scomparso il primo febbraio per un malore improvviso, all’open day di sabato 22 ottobre del Mr. Muzik, il complesso con sale prova musicali attrezzate collocato all’interno dello spazio comunale 71MusicHub di cui nel week end si celebra il ventennale. L’intitolazione di una sala, la numero cinque, al musicista rappresenta infatti uno dei momenti principali delle celebrazioni programmate nei prossimi giorni nel complesso di via Morandi 71.Il momento di omaggio è previsto per le 12 e costituirà, appunto, l’occasione per ricordare il batterista rock di talento, componente dei Rocking teenagers, band di riferimento del circolo giovanile Wienna di via Camatta, fucina di talenti musicali tra gli anni Ottanta e Novanta.Per celebrare la ricorrenza del Mr. Muzik, fondato proprio alla fine di ottobre del 2002, è stato programmato un open day di due giorni, sabato 22 (dalle 14 alle 20) e domenica 23 (dalle 15 alle 18), rivolto a musicisti e band che potranno prenotare gratuitamente un turno di prova nelle cinque sale a disposizione. Si tratta di un’occasione per permettere a giovani artisti del territorio di sperimentare appunto le possibilità offerte dal centro, un tassello del più ampio comparto di via Morandi 71 che ospita, oltre agli uffici del Centro musica, anche spazi per il co-working, un’area destinata a residenze artistiche (la Torre) e un locale di musica dal vivo (l’Off).