Modena, sabato 25 giugno seminario a Saliceta con Franco Fracassi

'L'informazione e la creazione dell'immaginario - quali meccanismi regolano il mondo dell'informazione e la trasformano in propaganda a nostra insaputa'. E' questo il tema del seminario con lo scrittore e giornalista Franco Fracassi che si terrà a Modena sabato 25 giugno promosso dall'Associazione Mir.L'incontro si terrà a Villa Pignatti Morano a Saliceta e inizierà alle 9. I lavori si concluderanno alle 19.30. Il costo è di 90 euro compreso pranzo e pausa caffè. Per info eventi.francofrancassi@gmail.com.

