Modena, Stuzzicagente da record: 4225 i gettoni venduti

Successo per la 19esima edizione di Stuzzicagente, manifestazione enogastronomica per le vie del centro storico di Modena, organizzata da Modenamoremio. 4225 i gettoni venduti per partecipare all’evento, il doppio rispetto all’edizione 2021.Vincente la nuova formula che consente ai visitatori di scegliere il proprio percorso selezionando i piatti in base ai propri gusti. 15 gli assaggi proposti dai locali partecipanti, apprezzati sia dalla giuria popolare che dalla giuria di qualità, rappresentata quest’anno da 3 rinomati chef della cucina modenese: Silvia Marchi, titolare di “Latteria 21”, Sandro Fazio, titolare del ristorante “Antica Moka”, e Lorenzo Migliorini, chef di “Taverna dei Servi”.Anche la giuria di TOO GOOD TO GO, l’app del “troppo buono per essere buttato”, dopo la positiva esperienza delle scorse edizioni, è tornata ad essere partner della manifestazione con un nobile obiettivo: decretare il locale più attento alla lotta contro lo spreco alimentare.I locali vincitori riceveranno una cesta con le eccellenze enogastronomiche del territorio offerte gentilmente da Piacere Modena, mentre tra il pubblico votante un vincitore potrà ricevere ben 10 gettoni omaggio per la prossima edizione di Stuzzicagente Autunno, prevista per il 2 ottobre 2022.A fare da cornice, in Piazza Pomposa, la mostra di ceramiche dedicate all’arte del vino e del Lambrusco, gioielli del territorio modenese, realizzate dai ragazzi del corso di Design della Ceramica dell’Istituto d’Arte Venturi, seguiti dai professori Villani e Consorti, e la musica di Radio Stella, mentre in Piazza Roma la musica anni ‘80 - ’90 della cover band modenese “Skambisti”.