'Nel tempo della Meraviglia': il Venturi di Modena protagonista ad Ago

Di fronte alla meraviglia lo sguardo dei bambini può, per molti aspetti, essere simile a quello degli anziani. Lo hanno scoperto gli studenti della quarta N dell’istituto Venturi di Modena (indirizzo Servizi culturali e dello spettacolo) che nell’ambito dell’attività di alternanza scuola-lavoro, il cosiddetto PCTO, hanno sviluppato nel cortometraggio “Nel tempo della Meraviglia” il tema proposto da Fondazione Ago per quest’anno, la Meraviglia, appunto. Lo hanno fatto intervistando i bambini di sei classi delle primarie San Giovanni Bosco e il gruppo del Centro anziani Pergolesi

Il risultato viene presentato sabato 17 maggio, alle 10, in un incontro al Museo della Figurina in corso Canalgrande 103 (ingresso libero, fino a esaurimento dei posti) dove è possibile ammirare anche una sezione della mostra “Paradise Lost”, l’altra sezione è alla Palazzina dei Giardini ducali.

Invitati a riflettere sul tema proposto da Ago con mostre e appuntamenti tra arte e scienza, gli studenti del Venturi hanno deciso di dar voce a chi la meraviglia la vive, o la ricorda, in modo diretto e personale: bambini e anziani. È nato così un cortometraggio originale, costruito attraverso interviste realizzate partendo da domande nello stesso tempo semplici e poetiche. Cos’è per te la meraviglia? Cosa ti fa dire 'wow”? Come ti senti quando vedi una cosa nuova o incredibile per la prima volta? Le domande diventano il filo conduttore per un confronto sincero tra esperienze, emozioni e ricordi. Il video mette in luce similitudini inaspettate tra due età della vita che, pur distanti nel tempo, condividono lo stupore davanti al mondo.