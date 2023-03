Omaggio alla fisarmonica, al Vecchi Tonelli eventi ad accesso libero

Questo il programma a ingresso libero che si svolgeranno presso il Conservatorio di Musica Vecchi Tonelli nella sede di via Goldoni 10 a ModenaOre 16:30 – Presentazione del libro “I Precursori della Fisarmonica contemporanea. Dalla civiltà musicale ottocentesca agli inizi del Novecento, con uno sguardo al presente”. (Edizioni Ephemeria) A cura di Alessandro Mugnoz.Ore 18:00 - Laboratorio jazz con Antonino De Luca, fisarmonica standard, in solo, duo, trio o quartetto jazz. Nei vari momenti si mostra la versatilità della fisarmonica sia come strumento solistico, sia come strumento armonico e melodico.A livello didattico, è prevista la possibilità di far partecipare eventuali allievi, sia in momenti solistici che in piccoli esercizi di gruppo, dove viene spiegata la forma base del blues, con approcci sia all’improvvisazione che all’arte del comping.Ore 21:00 – Conferenza - Concerto Jazz e dintorni con Antonino De Luca, fisarmonica “tradizionale”, in solo, duo, trio o quartetto jazz.Musicisti ospiti: Leonardo Rosselli (sax, fiati), Emanuele Di Teodoro (basso elettrico, eventualmente anche contrabbasso, Massimo Manzi (batteria).