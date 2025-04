Passione secondo Giovanni di Bach: tutto esaurito alla Chiesa del Voto

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Domenica 13 aprile alle 18, nella suggestiva cornice della Chiesa del Voto, Modena Musica Sacra propone una nuova esecuzione della Passione secondo Giovanni (Johannes-Passion) di Johann Sebastian Bach, replicando il successo dello scorso anno.

Capolavoro di rara intensità musicale e profondo significato spirituale, la Johannes-Passion racconta in musica i capitoli 18 e 19 del Vangelo secondo Giovanni, che narrano la cattura, la crocifissione e la morte di Gesù Cristo. Attraverso l'alternarsi di recitativi evangelici, arie solistiche, cori e corali, l’ascoltatore è condotto a vivere in prima persona il mistero della Passione, oltre le barriere dello spazio e del tempo.

L’esecuzione sarà affidata alla direzione del Maestro Daniele Bononcini, alla guida di un organico imponente composto da oltre 110 coristi, otto solisti e dall’orchestra I Musici di Parma, storici collaboratori di Modena Musica Sacra nelle grandi produzioni di musica sacra.

Nei ruoli principali: il baritono Marco Saccardin interpreterà Gesù, mentre il tenore Massimo Lombardi vestirà i panni dell’Evangelista, dopo il grande successo dello scorso anno. Le arie solistiche saranno eseguite da Maria Francesca Rossi (soprano), Erica Rompianesi (contralto) e Claudio Zinutti (tenore). Marco Bernabei sarà Pilato, mentre Filippo Piccinini darà voce a Pietro. Le parti delle “Turbe” – la folla e i sacerdoti – saranno affidate a una sezione ristretta del coro, gli Juvenes Cantores, mentre il coro al completo, compresi i bambini dei Pueri Cantores, eseguirà i corali, veri momenti di preghiera collettiva e meditazione spirituale.Per accompagnare l’esperienza dell’ascolto, il libretto di sala conterrà una guida all’opera, il testo integrale in lingua originale e la relativa traduzione.L’evento è già tutto esaurito.

Tuttavia, per offrire un’ulteriore occasione di partecipazione, la prova generale – con soli, coro e orchestra – sarà aperta al pubblico sabato 12 aprile alle ore 19:30, sempre presso la Chiesa del Voto.

Daniele Bononcini, modenese, è diplomato in Pianoforte, Musica Corale e Direzione di coro, Organo e composizione organistica, ha studiato composizione.Dal 1996 è stato organista titolare del Duomo di Modena e dal 2001 Maestro della Cappella Musicale della Cattedrale, incarichi che ha ricoperto fino all’ottobre 2022, da quando è stato nominato Direttore Artistico di Modena Musica Sacra aps. All’interno della Cappella Musicale del Duomo ha dato vita alle seguenti compagini corali: Pueri Cantores (per bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie), Juvenes Cantores (ragazzi e giovani delle scuole superiori e universitari), Schola Polifonica (adulti specializzati nel repertorio polifonico) e Schola Gregoriana (giovani e adulti specializzati nel repertorio gregoriano), istituendo una ricca Stagione concertistica propria della Cattedrale.Sia in concerto che in liturgia ha realizzato tutte le pagine più significative per coro e orchestra dei grandi autori di musica sacra: ha diretto di J.S. Bach la Matthäus-Passion, la Johannes-Passion, il Magnificat e la Grande Messa in si minore, di W.A. Mozart l’Exsultate Jubilate, i Vesperae Solemnes de Confessore, numerose Messe, tra cui il Requiem e la Krönungsmesse; di A. Vivaldi il Gloria, Il Magnificat, Il Credo, il Nisi Dominus; di Schubert le Messe in do e in sol, il Magnificat, lo Stabat Mater; di C. Saint-Saëns, l’Oratorio di Natale; di G. Fauré, il Requiem in re minore, di M.Duruflé, il Requiem e la Messe “Cum Iubilo”; ha diretto anche Il Natale del Redentore e La Risurrezione di Cristo di L. Perosi, quest’ultima in un grandioso allestimento con 350 coristi e 60 orchestrali. In qualità di organista viene invitato ad inaugurare importanti restauri di strumenti ed ha eseguito l’opera omnia per organo di vari compositori: ha eseguito più volte il ciclo completo dell'opera omnia di G. Frescobaldi, G.F. Händel, J.S. Bach, D. Buxtehude, W.A. Mozart, F. Mendelssohn, J. Brahms, F. Liszt, C. Franck, A. Guilmant, ecc...Ha approfondito lo studio del canto gregoriano con Fulvio Rampi, Alberto Turco, Giovanni Conti, Franz Prässl, Giacomo Baroffio.Ha registrato diversi CD di musica d’organo, canto gregoriano e polifonia, tra cui il Requiem e i Vesperæ solemnes de confessore di Mozart, la Johannes-Passion di Bach. Nel 2008 ha pubblicato in prima mondiale il primo CD sulla produzione sacra del celebre compositore rinascimentale Orazio Vecchi per l'etichetta Tactus e nel 2015 ha composto e diretto le musiche di un CD pubblicato per la San Paolo Edizioni e abbinato alla rivista Famiglia Cristiana in occasione del Giubileo della Misericordia.Bononcini svolge anche una ricca attività di compositore, ed è attualmente docente di organo e direzione di coro presso la Scuola di Modena Musica Sacra, e docente di pianoforte, pratica pianistica, pratica corale e lettura della partitura presso il Conservatorio Vecchi-Tonelli di Modena e Carpi.