Pavullo: 10 spettacoli per la stagione del teatro Mac Mazzieri

Dalla prosa alla musica, passando per la danza e l’operetta: una proposta ricca e articolata, con artisti noti e molto amati, per offrire emozioni e suggestioni ad un pubblico variegato. Da lunedì 7 ottobre, al via la Campagna Abbonamenti per tutta la Stagione. Biglietti da 19 a 5 euro.Dopo il successo della scorsa stagione, si ricomincia mercoledì 30 ottobre 2024, quando farà tappa per la seconda volta al Mac Mazzieri “BIGLIA - palchi in pista”, circuito ATER dedicato alla musica dal vivo, con la sonorizzazione del film “The Mystic” di Tod Browning (Stati Uniti, 1925), a cura di Roberta Sammarelli (bassista dei Verdena) e Collettivo Soundtracks 2024, in collaborazione con il Centro Musica di Modena.



Martedì 12 novembre il primo originale spettacolo di prosa: “La libertà. Primo episodio” di e con Paolo Nori, con musiche di Alessandro Nidi eseguite dal vivo dallo stesso Nidi con Alessandro Zezza, Andrea Coruzzi e Filippo Nidi. Nel suo stile unico, l’autore parla, racconta e si racconta attraverso due figure straordinarie della letteratura russa: Daniil Charms e Iosif Brodski. Il discorso che lo scrittore parmigiano imposta sulla libertà scorre sul filo della relazione tra noi e chi ci governa.



Il terzo appuntamento è con l’operetta: protagonista una delle Compagnie più note e amate dal pubblico nell’ambito del genere, quella di Corrado Abbati che giovedì 12 dicembre porta sul palco del Mac Mazzieri una nuova elegante e spensierata edizione de “La Vedova Allegra” di Franz Lehàr.



L’operetta più popolare e più amata in tutto il mondo è un capolavoro di genuina ispirazione, dove i protagonisti sono coinvolti in un vorticoso e divertente scambio di coppie, promesse, sospetti e rivelazioni.



Il nuovo anno si apre martedì 14 gennaio con la nuova produzione di Alessandro Bergonzoni, dal titolo “Arrivano i Dunque (avannotti, sole blu e la storia della giovane saracinesca). Il noto autore, attore e regista ha scritto e interpretato quindici spettacoli, diventando nel corso del tempo un “sistema artistico” complesso che produce e realizza le proprie idee in svariate discipline per poi, alla fine, metabolizzare tutto e ripartire da un’altra parte facendo tesoro dell’esperienza acquisita.



Spazio alla danza contemporanea giovedì 6 febbraio con “White Room”, una produzione COB Compagnia Opus Ballet con la coreografia di Adriano Bolognino. In uno spazio astratto dove domina il bianco anche nei semplici e raffinati costumi di tute unisex e nella brumosa atmosfera che li avvolge, otto interpreti disegnano un paesaggio di corpi trepidanti, dai gesti netti e fluenti, dalle linee continuamente rotte, da una calligrafia pennellata da braccia e gambe stilizzate, figurazioni geometriche, palpiti ritmati, posture oscillanti, accelerazioni e fughe. In occasione dello spettacolo tornerà la Mac Dance Week, una settimana dedicata alla danza in collaborazione con le scuole di danza DIA, Le Muse e l’Amministrazione comunale.



Nuovo appuntamento con la prosa martedì 18 febbraio, quando a calcare il palcoscenico saranno l’attore Elio Germano e il musicista Teho Teardo, con una loro originale versione di parole e musica del capolavoro di Pier Paolo Pasolini “Il sogno di una cosa”. Tre ragazzi friulani alla soglia dei vent’anni vivono la loro breve giovinezza affrontando il mondo: Pasolini ci parla con le voci delle persone che dall’Italia del secondo dopoguerra, stremate dalla povertà, sono scappate attraversando illegalmente il confine per andare in Jugoslavia, attratte dal comunismo e con la speranza di trovare un lavoro dignitoso e cibo per tutti.



“L’orso”, “I danni del tabacco”, “La domanda di matrimonio”: questi i titoli del trittico in cui si articola lo spettacolo “Crisi di nervi. Tre atti unici di Čechov” diretto dal grande regista tedesco Peter Stein in cartellone martedì 25 febbraio. Tra gli interpreti, anche Maddalena Crippa, moglie del regista. Dopo l’insuccesso delle sue prime due opere, il giovane drammaturgo russo giurò di non scrivere mai più per il teatro drammatico e decise di dedicarsi esclusivamente al vaudeville con una serie di atti unici pieni di sarcasmo, di comicità paradossale, stravagante assurdità e folle crudeltà. Divertenti e aspre critiche della società borghese di fine Ottocento. Questo spettacolo è audio descritto per le persone con disabilità visiva, nell’ambito del progetto ‘Teatro No Limits’ a cura del Centro Diego Fabbri di Forlì.



La figura di Domenico Modugno è al centro di “Nel blu – Avere tra le braccia tanta felicità”, lo spettacolo di e con Mario Perrotta che salirà sul palco del Mac Mazzieri giovedì 13 marzo. C’è stato un momento in cui il nostro Paese – forse una gran parte di mondo – è apparso felice. Sono gli anni a cavallo del 1958, subito prima e subito dopo l’inizio del boom economico. La gente era – o sembrava – felice, carica di futuro negli occhi. Se c’è un uomo che incarna tutto questo nel suo corpo, con la sua voce, con la spinta vitale e rappresenta appieno quegli anni, questo è proprio Modugno.



Nell’ambito del progetto regionale ‘Teatro e Salute Mentale’ martedì 18 marzo va in scena “Puzzle”, scritto e diretto da Marcello Savi con gli attori non professionisti della Compagnia Fuori di Teatro. Uno spettacolo di improvvisazione dove si proveranno a mettere a fuoco i vari livelli emozionali e gli aspetti delle relazioni umane attraverso dei piccoli corti teatrali.



A chiudere la Stagione 2024/2025 martedì 25 marzo, lo spettacolo musicale “La vera storia di Billie Holiday”, con Danilo Rea al pianoforte che accompagna Oona Rea nei brani più celebri della grande cantante americana, mentre la narrazione è affidata alla voce dell’attrice teatrale Barbara Bovoli, anche autrice del testo. Rea, pianista di fama internazionale, rende omaggio all’icona Billie Holiday. Della cantante verranno raccontati l’infanzia, le ristrettezze economiche, la fame, gli abusi, le arbitrarie detenzioni fino agli esordi, il successo fino alle collaborazioni con i grandi pionieri del jazz.

In occasione dello spettacolo si svolgerà per la prima volta la Mac Music Week, una settimana dedicata alla musica in collaborazione con le scuole di musica del territorio e il Comune di Pavullo nel Frignano.



Infine, un’importante riconferma: il Cinema Teatro Walter Mac Mazzieri aderisce anche per questa stagione a Sciroppo di teatro, il progetto promosso da ATER Fondazione, in rete con gli assessorati alla Cultura, al Welfare e alla Sanità della Regione Emilia-Romagna, che porta bambini e famiglie a teatro con la ‘ricetta’ del pediatra. Il programma della rassegna, in partenza da gennaio 2025, sarà reso noto successivamente.





Biglietti e Abbonamenti

La campagna abbonamenti avrà inizio il 7 ottobre e la settimana dal 7 al 12 sarà riservata agli abbonati (8+1) della Stagione 2023/2024 che potranno confermare il posto occupato la scorsa Stagione.

La giornata dedicata ad eventuali cambi posto per gli abbonati (8+1) della Stagione 2023/2024 sarà il 14 ottobre, mentre per i nuovi abbonamenti Stagione (8+2) saranno in vendita dal 15 al 19 ottobre e i carnet 4 dal 21 al 25 ottobre.



Vendita

Gli orari della biglietteria durante la campagna abbonamenti, cioè dal 7 al 25 ottobre saranno i seguenti:

- dal lunedì al venerdì dalle 17:00 alle 19:00

- il sabato dalle 10:00 alle 12:30.

- su appuntamento telefonando allo 0536/304034 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12).



A seguire dal 26 ottobre i biglietti potranno essere acquistati negli orari di apertura della cassa per la programmazione cinematografica compatibilmente con gli ingressi alle proiezioni; il giorno precedente lo spettacolo dalle 17:00 alle 19:00; il giorno stesso dello spettacolo dalle 17:00 alle 19:00 e dalle 20:00 fino a inizio spettacolo.

Si ricorda che i biglietti saranno sempre acquistabili anche on line tramite Vivaticket.



PER INFORMAZIONI

Cinema Teatro Walter Mac Mazzieri

via Giardini 190

Pavullo nel Frignano (MO)

Tel 0536 304034 WhatsApp: 333 2455578

E-mail info@cinemateatromacmazzieri.it



Nella foto: Paolo Nori