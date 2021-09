Pavullo: la donna cerva, la pittura intuitiva in mostra

Si inaugura Sabato 11 settembre alle ore 16.00 presso la Galleria dei Sotterranei di Palazzo Ducale la mostra LA DONNA CERVA con opere di pittura intuitiva di Federica Balestri e testi di di Gelsomina Romano a cura della curatrice emergente Martina Cozza. La mostra, che vede protagoniste tre giovani creative, rimarca la finalità della Galleria dei sotterranei di Palazzo Ducale, in quanto luogo multidisciplinare aperto ai nuovi linguaggi espressivi e alle giovani generazioni.L’evento espositivo è il risultato di un progetto creativo di rappresentazione pittorica nato dall’unione di testi di pittura e scrittura intuitiva. I temi affrontati riguardano il femminile, l’autoconsapevolezza e la coscienza del sé, i quali si prospettano come traguardo di tale lavoro. L’iconografia della Donna Cerva insieme alle scritture, come scrive la curatrice, “si sviluppano da un processo di tipo alchemico ed olistico, presentando in modo complementare sia l’aspetto in ombra del Mito di Narciso, in termini di donna oggettificata, sia l’aspetto in luce del femminile appartenente al culto sciamanico dei Nativi americani, per i quali si configura come donna creatrice ed emancipata, detentrice di forza vitale in grado di recare energia nuova e sanificata”.La mostra, inaugurata l'11 settembre, rimarrà aperta fino al 28 Novembre 2021.Palazzo Ducale, Galleria dei SotterraneiVia Giardini, 3 – Pavullo n/F.Orari di aperturasabato, domenica e festivi: h. 16.00 – 19.00su richiesta dal lunedì al sabato: h. 10.00 – 13.00martedì e giovedì: h. 15.00 – 18.00tel. 0536 29022 / 29026 – FB / Instagram / You tube #artepavulloIngresso libero – Green Pass obbligatorio