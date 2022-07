Poesia e cabaret di Flavio Oreglio a Pavullo per il Poesia Festival

Serata da non perdere quella proposta da Poesia Festival domani, sabato 30 luglio, alle 21 a Pavullo nel Frignano, in Piazza Montecuccoli, con un ospite d’eccezione: il noto cabarettista, musicista e scrittore Flavio Oreglio porterà in scena Poesia e Cabaret, spettacolo sulla storia del cabaret e del suo legame con la poesia. Ad aprire la serata, presentato dal direttore di Poesia Festival Roberto Alperoli, sarà uno dei maggiori poeti italiani, Stefano Simoncelli, il quale leggerà le sue poesie.Flavio Oreglio si dedica a un’eclettica attività al confine tra teatro, musica e scrittura. Vanta una lunga esperienza maturata tra gli anni ‘80 e ‘90 nei cabaret milanesi dove ha definito uno stile originale consacrato a Zelig agli inizi del 2000 con ”Il Momento catartico”. Grazie a quell’esperienza è approdato al teatro, mantenendo intatte le sue doti di entertainer maturate nella lunga militanza sui palcoscenici di tutta Italia. Musicista, attore, cultore del Teatro Canzone, è direttore dell'Archivio storico del cabaret.

