Radio Bruno Estate: ecco i cantanti che si esibiranno in piazza a Modena

Giovedì 10 e venerdì 11 luglio piazza Roma ospita le due serate di Yoga Radio Bruno Estate, il tour che porta i grandi nomi della musica nel cuore delle maggiori città italiane. L’ingresso è gratuito; il pubblico può entrare da corso Accademia e da via Modonella.Organizzati da Radio Bruno in collaborazione con il Comune di Modena, i due appuntamenti vedono sul palco tanti nomi noti. Si comincia giovedì 10 luglio con Aka 7even, Benji & Fede, BigMama, Carl Brave, Eiffel 65, Emis Killa, Gemelli Diversi, Michele Bravi, Mida, Planet Funk, Riki e Lorella Cuccarini, Sal Da Vinci, Sarah Toscano, Sophie And The Giants, The Kolors e Trigno.E si continua venerdì 11 con Anna Tatangelo, Antonia, Baby K, Chiamamifaro, Cristiano Malgioglio, Fabio Rovazzi, Paola Iezzi e Dani Faiv, Fred De Palma, Joan Thiele, LDA, Levante, Noemi, Rhove, Rocco Hunt, Sangiovanni, Serena Brancale, Shablo, Joshua, Tormento e Mimi.Si spazia dall’itpop all’urban, dal rap alla dance e, una dietro l’altra, ascolteremo dal vivo le grandi hit di questa estate: da “Oh ma” di Rocco Hunt e Noemi a “Inferno” di Anna Tatangelo, da “Follia mediterranea” di Baby K a “Veramente” di Sangiovanni.Attesissimi The Kolors con il nuovo singolo “Pronto Come Va” e i Planet Funk, pronti a trasformare la piazza in una grande dancehall con “I Get A Rush”.E ancora, Joan Thiele con “Allucinazione”, la “Barrio Lambada” di Fred De Palma, Fabio Rovazzi, Paola Iezzi e Dani Faiv con 'Red Flag', Cristiano Malgioglio con l’invito alle danze “Alè Alè”, Aka 7even con “Ragione e follia”, Riki e Lorella Cuccarini con “Cha Cha Twist!”, le atmosfere K-pop di BigMama targate “Bubble Gum”, Benji & Fede con “Stupido Me, Stupida Te”, gli Eiffel 65 sulle note di “Fare a meno di te”…A presentare la serata ci pensano Rebecca Staffelli e Stefano Corti con Enzo Ferrari. Il grande spettacolo di Yoga Radio Bruno Estate viene trasmesso in diretta su Radio Bruno, su Radio Bruno Tv (canale 73 del Digitale Terrestre) e sull’app ufficiale di Radio Bruno. E grazie all’accordo con Mediaset, la serata andrà in onda anche su Italia 1, in differita e in prima serata, con il titolo “Yoga Radio Estate'.'Diamo il bentornato alla grande festa di musica di Radio Bruno – spiegano il sindaco Massimo Mezzetti e l'assessore alla Cultura Andrea Bortolamasi del Comune di Modena - che mancava da tre anni.Un appuntamento popolare e di successo che porterà migliaia di persone in piazza nelle due sere organizzate dall'emittente nella nostra città e che sosteniamo convintamente come Amministrazione comunale. Quello di giovedì 10 e venerdì 11 luglio offrirà anche una preziosa occasione per portare Modena in prima serata televisiva e mettere in mostra la sua bellezza. Un ringraziamento particolare va all'editore Gianni Prandi e a tutti gli sponsor che rendono possibile questo appuntamento clou dell'estate modenese'.