Risveglio: il suono della città a Bologna

E' iniziato oggi e continua nella giornata di domani e sabato 'Risveglio: il suono della città'. Tre giorni di concerti al Centro di Ricerca Musicale/Teatro San Leonardo. Tra gli ospiti: Vincenzo Vasi, Fabrizio Puglisi, Valeria Sturba, Edoardo Marraffa, Stefano Pilia, Piero Bittolo Bon, Andrea GrilliniRiveglio è una proposta nata da una comunità trasversale e intergenerazionale di musicisti attivi a Bologna dagli anni ‘90 a oggi. In questo contesto, il Centro di Ricerca Musicale/Teatro San Leonardo rappresenta il cuore pulsante − luogo di scambio e di fruizione, certo, ma anche di creazione e produzione. Otto set, articolati in tre giorni consecutivi da oggi a sabato 15 gennaio (a partire dalle ore 19), in cui vengono presentati oggetti sonori di vario tipo, che provengono dal continuum che la città produce incessantemente.Venerdì 14 gennaioOre 19The Hack-Hack Hijack pack, Manuale di liuteria immaginariaOre 19Giulia Barba 4tet, SonoroOre 20.15Black Bolt in a BoxSabato 15 gennaioOre 19Pitrek Spitrek, FilastroccheOre 20Istantanea String 4et & IMPROVISING COMPOSERS