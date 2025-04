Aimag nelle mani di Hera: 'Stiamo predisponendo materiale per Antitrust'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





'Aimag ed Hera stanno già lavorando per predisporre il materiale utile da sottoporre ad Agcm al fine di pervenire quanto prima alla conclusione del procedimento sul settore della distribuzione gas'. Così Aimag interviene sull'intervento dell'Antitrust che ha aperto una istruttoria poichè 'l’operazione appare suscettibile di comportare il ricongiungimento a un unico centro decisionale dei due principali concorrenti attesi in sede di gara e causare in tal modo una restrizione concorrenziale diretta in sede di gara'.

'A seguito della stipula dell’Accordo Quadro tra Hera e Aimag del 22 gennaio scorso, è stata data regolare comunicazione della prospettata operazione ad Agcm in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa (dell’art. 16 Legge 10 ottobre 1990 n.287) in materia di concorrenza e del mercato considerato il superamento, da parte delle due aziende, delle soglie di fatturato previste da detta normativa.

Tale comunicazione rappresenta quindi un atto dovuto e necessario in previsione della finalizzazione della partnership con Aimag, peraltro già previsto dall’Accordo Quadro quale condizione abilitante l’esecuzione dell’Accordo stesso. Agcm, a seguito della comunicazione ricevuta e in ottemperanza alle norme applicabili, ha quindi avviato la prescritta istruttoria'. A ripercorrere la vicenda nota, è Aimag stessa.'Nel provvedimento, l’Autorità ha espressamente escluso che l’operazione sia suscettibile di incidere significativamente sulla concorrenza nei mercati in cui operano entrambe le società ritenendo, tuttavia, necessario, con riferimento .al settore della distribuzione gas, effettuare alcuni ulteriori approfondimenti. Aimag ed Hera stanno già lavorando per predisporre il materiale utile da sottoporre ad Agcm al fine di pervenire quanto prima alla conclusione del procedimento in questo specifico settore'.