A comunicarlo, in una nota congiunta, gli stessi sindaci.Il gruppo di lavoro è costituito da Letizia Budri (sindaco di Mirandola), Gloriana Dall’Oglio (Sindaco di Quistello - Mantova), Marika Menozzi (Concordia - area nord), Tania Meschiari (Sindaco di Bomporto - Terre d'Argine), Riccardo Righi (Sindaco Carpi - Terre d'Argine) e Fabio Zacchi (Poggio Rusco - Mantova).“L’obiettivo - affermano i sindaci è lavorare in maniera coesa e rapida, così da svolgere al meglio il ruolo di soci pubblici in un momento cruciale di nuovi sviluppi aziendali. Sarà indispensabile nei prossimi mesi per garantire tempi celeri e obbiettivi chiari.'