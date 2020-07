Covid, altre sette aziende modenesi finanziate dalla Regione

Dispositivi elettronici per la sanificazione le tastiere dei Pos, chiavi di autonoleggio di hotel e case vacanze nonché sistemi o piattaforme tecnologiche per assicurare il rispetto e il controllo del distanziamento negli ambienti di lavoro. E ancora, una macchina automatica per la pulizia e disinfezione di documenti, libri e materiale archivistico e un dispositivo modulare e programmabile per igienizzare di piccoli oggetti, ma anche concentratori di ossigeno per l’ossigenoterapia domiciliare, sanificatori-sterilizzatori a Uvc e Ozono per decontaminare Dpi nonché soluzione per il biocontenimento controllate da intelligenza artificiale.

Sono questi, in sintesi, alcune delle 40 soluzioni progettuali presentate da imprese emiliano-romagnole, finanziate dalla Regione con oltre 4 milioni di euro per la realizzazione di progetti di ricerca e innovazione per lo sviluppo di soluzioni di contrasto dell'epidemia da Covid-19. I progetti ammessi a contributo, per un valore totale di 5 milioni di euro, dovranno concludersi entro 6 mesi dall'approvazione del finanziamento.

Salgono così a 9,3 milioni di euro le risorse complessive messe a disposizione di imprese, startup e laboratori di ricerca dalla Giunta regionale per progettare prodotti e servizi innovativi in grado di essere rapidamente industrializzati e adottati su scala almeno regionale. Complessivamente arrivano a 86 progetti le iniziative nelle tre call del bando regionale: 67 da imprese e 19 da laboratori della Rete regionale Alta Tecnologia.



Alle sette aziende già finanziate nella prima fase, se ne sommano altre 7. Eccole:



Laser srl di Castelnuovo Rangone: 69mila euro per un Sterilizzatore a raggi UV per il trattamento dell’aria in ambienti di grandi dimensioni

Tec star srl di Castelfranco Emilia: 25mila per un Nanocomposite Omniphobic Treatment for Surfaces

Solidea srl di Modena: 119mila euro per un Aeria-Anticovid19

Ad Consulting spa di Modena: 84mila euro per una Tecnologia abilitante per automatizzare il monitoraggio ed il controllo del rischio di contagio in ambienti pubblici o privati, indoor e outdoor, basato sulla determinazione di un indicatore quantitativo di rischio

Medica spa di Medolla: 119mila euro per la realizzazione di dispositivi mobili microfiltranti per la purificazione di aria in ambienti indoor

Logica srl di Mirandola: 105mila euro per Smart-Knitting

Qura srl di Mirandola: 119mila euro per tudio, progettazione e sviluppo di innovativo dispositivo per il trattamento di pazienti in terapie ECLS (Extracorporeal Life Support) o ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation)

Intersurgical spa di Mirandola: 118mila euro per un Monitor innovativo integrato con un generatore di ossigeno per la terapia CPAP per il controllo in continuo dei parametri vitali dei pazienti COVID-19 ricoverati in terapia intensiva o che necessitano di un supporto per la respirazione

Intersurgical spa di Mirandola: 119mila euro per soluzioni innovative a supporto della qualità e della capacità della terapia di ventilazione assistita ed ampliamento della capacità produttiva per far fronte all’emergenza Covid-19.



Nella foto lo stabilimento Intersurgical di Mirandola