Economia ed export, battuta d'arresto per Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Dall'elaborazione dei dati dell'Istituto Tagliacarne, Modena risulta settima nella classifica provinciale per valore aggiunto pro-capite, raggiungendo 42.088 euro per abitante, con un incremento del 5,3% rispetto al 2022. La media italiana rimane molto inferiore (32.377 euro).L'industria manifatturiera risulta il settore che produce maggior valore aggiunto provinciale (35,3%), seguito dalle 'attività finanziarie, e amministrative' (26,1%), che registrano anche l'incremento più rilevante (+8,5%) e dal 'commercio, magazzinaggio e ristorazione' (18,9%).Date le difficoltà economiche di imprese e famiglie derivanti dal sensibile incremento dei prezzi, diminuiscono del 5,7% i depositi presso gli istituti di credito e aumentano del 2,3% i prestiti.

La produzione industriale, dopo il picco post pandemia, volge in negativo sia per il dato nazionale che per quello modenese: quest'ultima nel primo semestre del 2024 perde il 7,1%, mentre il totale nazionale si ferma al -2,8%.

Come accennato in precedenza, l'export riveste un ruolo fondamentale nell'economia provinciale; infatti, Modena rimane salda in ottava posizione nella classifica delle province italiane per valore dell'export con 18,5 miliardi di euro, in crescita del 5,9%. Un terzo dell'export è costituito dai mezzi di trasporto (32,5%) che registra inoltre una crescita notevole (+20,1%). Anche il biomedicale registra un'ottima performance (+22,5%), mentre risultano in difficoltà la ceramica (-14,6%) e il tessile abbigliamento (-31,4%).

Quasi la metà dell'export provinciale è rivolto all'Unione Europea (46,8%), ma presenta una crescita inferiore rispetto agli anni precedenti (+3,7%), mentre migliore è la crescita verso gli altri paesi europei non appartenenti alla UE (+9,6%). L'Asia rimane stabile e si registrano sensibili incrementi verso l'Africa Centro Sud (+15,4%) e l'Oceania (+17,8%).

Nella classifica dei primi dieci paesi verso cui è diretto l'export modenese risultano primi gli Stati Uniti (+15,0%), seguiti dalla Germania (+1,4%) e dalla Francia (+8,5%).

Stefano Bonacorsi

Grafico Cciaa