Economia Oltre Modena: le innovazioni che cambiano il mondo del lavoro

In un mondo sempre più digitalizzato, l'economia e il lavoro stanno subendo un'evoluzione tecnologica determinante, basta pensare allo smart working, ossia lavorare comodamente da casa o in qualsiasi luogo semplicemente utilizzando un pc e una connessione, allo shopping online, ossia acquistare dai negozi virtuali attraverso un semplice clic. Sono varie le strade multimediali che hanno portato l'evoluzione tecnologica a cambiare in mondo del lavoro in ogni aspetto, alcune sono soltanto l'evoluzione digitale di lavori già esistenti, altre sono invece percorsi professionali del tutto inediti, rispetto alle esigenze del Web.

L'universo delle eCommerce



Il negozio digitale è sicuramente la prima tessera che ha dato vita al puzzle del lavoro online, infatti, negli ultimi 20 anni questo settore è cresciuto a dismisura, creando un fatturato enorme in continua e costante ascesa. Ogni anno i siti esperti del settore finanziario ed economico diffondono le analisi e i dati statistici, che prevedono per l'anno successivo un aumento costante delle vendite online, puntualmente, anno dopo anno, le previsioni vengono confermate e addirittura surclassate. Oggi, le grandi e medie aziende fino alle piccole imprese, lavorano anche online, sicuramente si tratta della rivoluzione del mondo del lavoro più importante degli ultimi due secoli.



I marketplace



Il secondo tassello del puzzle che ha spianato la strada all'evoluzione digitale del lavoro, è rappresentato sicuramente dai siti di marketplace, veri e propri centri commerciali digitali dove è possibile acquistare beni, merci, servizi e qualsiasi cosa in qualunque parte del mondo. Qui ogni eCommerce ha trovato la sua dimensione ideale, insieme alle altre piattaforme video, social o blog, sono il terreno quotidiano dove ormai, chiunque, si concede allo shopping online. Basta cercare un prodotto per trovare il miglior rapporto qualità prezzo, risparmiare rispetto ai negozi fisici e leggere i feedback e le recensioni dei venditori per capire quanto sono affidabili.



I Social Network



I Social network sono il ponte che conduce dal sito aziendale o dai marketplace fino al consumatore finale. Prima di rivoluzionare il mondo del lavoro, i social hanno attuato una vera e propria rivoluzione socio – antropologica, trasformando le persone in utenti. Oggi, sono sempre più uguali ai siti di marketplace, in fondo, se non si vendono dei prodotti si vende la propria immagine di utente ripagata a colpi di like. In alcune professioni come nel caso del Social Media Manager, ma anche per quanto riguarda personaggi pubblici come artisti, cantanti, attori, politici e altro, il profilo social è indispensabile. Stesso discorso per i profili aziendali delle imprese o associazioni, che ormai sono necessari.



I siti di giochi online



Per giochi si intendono i videogiochi che ormai hanno subito un notevole cambiamento e sono sempre di più una sfida per i programmatori, ma anche i siti di giochi online riguardanti i casinò e le scommesse, che stanno rendendo le sale fisiche sempre più obsolete, in fondo, basta un clic per scommettere o giocare e approfittare di bonus, offerte e rimborsi, vantaggio non previsto per i casinò e le sale scommesse reali sul territorio.