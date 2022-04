Emilia Romagna, è Valerio Bondi il nuovo segretario generale Flai Cgil

Laureato in storia contemporanea, 49 anni, Bondi ha iniziato la sua esperienza sindacale nel 2003 nel Nidil di Reggio Emilia, categoria di cui diventa segretario nel 2004. A novembre 2004 passa alla Fiom di Reggio Emilia e nel luglio 2006 ne diventa segretario generale (per due mandati). Da gennaio 2015 è stato responsabile organizzativo e della contrattazione della Fiom Emilia-Romagna. Nel gennaio 2017 è entrato a far parte della segreteria confederale della Camera del lavoro territoriale di Reggio Emilia.

