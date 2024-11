Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Il Ministero del lavoro ha quindi dichiarato concluso con esito positivo l’esame congiunto e una volta trasmesso il verbale alla Direzione generale, potrà essere autorizzato come auspicato dalla Fiom Cgil, e avrà validità retroattiva e durata sino al 31.12.2024, limite temporale disposto in base alla capienza annuale del Fondo nazionale - spiega la Cgil -. In tale senso, la Fiom Cgil auspica un rapido rifinanziamento del Fondo nazionale che consenta la prosecuzione dell’ammortizzatore sociale anche per il 2025. Durante l’incontro la Fiom Cgil ha espresso preoccupazione per le tempistiche di reindustrializzazione del sito, ha chiesto al liquidatore di velocizzare l’azione di ricerca di eventuali acquirenti per non disperdere le professionalità presenti in azienda e che si renderanno necessarie per la ripartenza produttiva'.