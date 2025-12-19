Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Fir Campogalliano, 43 lavoratori a rischio: pressioni sulla parlamentare di Fdi Gruppioni, figlia del patron

Sono ore d'ansia per i 43 lavoratori e lavoratrici della Fir di Campogalliano. E' previsto per oggi il vertice in Confindustria coi sindacati per cercare di scongiurare la chiusura annunciata dalla proprietà. Ricordiamo che l’azienda che produce termosifoni quando il suo nome era Faral, fu anche uno sponsor importante del Modena Calcio e circa 13 anni fa passò alla Sira Industrie di Bologna della famiglia Gruppioni.
E in un cambio di strategia della famiglia Gruppioni si concentrano le speranze dei lavoratori che rischiano di perdere il lavoro proprio alla vigilia di Natale, per questo tra le strade esplorabili vi è anche quella che conduce al Parlamento e a un dialogo coi parlamentari modenesi, in particolare quelli di Fratelli d'Italia.
La deputata meloniana bolognese Naike Gruppioni (dopo aver vestito le casacche di Azione e Italia Viva) è infatti figlia del presidente del gruppo Sira, Valerio Gruppioni ed è stata per nove anni vicepresidente di Sira Industrie nella quale, in base al curriculum presente sul sito del Ministero dell'Interno, riveste ancora il ruolo di Consigliere delegato di Automotive Department for customer satisfaction. Ora 43 famiglie modenesi sperano che i parlamentari di Fdi del territorio, Daniela Dondi e Michele Barcaiuolo, possano in qualche modo convincere, anche sul piano umano, la figlia del patron per un 'miracolo natalizio'.
Giuseppe Leonelli

Foto dell'autore

Direttore responsabile della Pressa.it.
Nato a Pavullo nel 1980, ha collaborato alla Gazzetta di Modena e lavorato al Resto del Carlino nelle redazioni di Modena e Rimini. E' stato vicedirettore...   

Crisi alla Fir di Campogalliano, Cgil e Cisl insieme: 'Riconversione possibile'

Fdi Pavullo: 'Sanità, il progetto montagna è una Caporetto, altro che rivoluzione'

Modena, l'opposizione 'amica': fortuna (e sfortuna) della giunta Mezzetti

Tper, il doppio ruolo della Gualtieri: incarichi per 122mila euro

Barcaiuolo (Fdi): 'Pd diviso e in confusione. A Modena scoppia la guerra tra correnti'

Modena, Fdi pensa già alle Politiche: continua il lavorìo della Arletti per strappare il seggio a Daniela Dondi

Articoli più Letti Modena dice addio alla fermata dell’unico Frecciarossa in rientro da Roma

'Caro Mezzetti, ci dica: quanto è costato ai modenesi acquistare i nuovi cassonetti? Pronti a confronto pubblico'

La prof Modena sull'emendamento Pd: 'Povero centrodestra, così hai fatto un favore a Mezzetti'

Comparto Vaciglio senza pace, ora arrivano lettere di disdetta dei contratti d'affitto

Articoli Recenti Comitato Remigrazione sbarca a Modena, il Pd lancia il presidio antifascista

Trasporto ferroviario regionale: approvate le nuove tariffe, aumenti per i prossimi 3 anni

Paldino: 'Libri scolastici troppo cari, favorire uso testi digitalizzati'

Montagna, stop temporaneo al decreto: Governo e Regioni aprono il confronto sulla riclassificazione dei Comuni montani

