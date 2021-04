Hera, compensi stellari: l'ad Venier guadagna 1,3 milioni

Aumentano nettamente e ancora una volta i compensi della governance Hera . Nell'aprile 2014 il presidenteentrò in polemica con l'allora presidente del Consiglio Matteo Renzi affermando di 'non sentire il bisogno di abbassarsi lo stipendio' che allora era di 457mila euro annui. Ebbene, oggi (dato 2020 appena approvato oggi in assemblea ) il presidente esecutivo Hera Tomaso Tommasi di Vignano ne guadagna nel 2019 furono 562.448 euro ). E così il 'bisogno' non avvertito da Tomaso Tommasi, il cui incarico scadrà tra due anni, di tagliarsi lo stipendio cresce ancora.Un incremento di compensi che riguarda anche l'amministratore delegato Herache passa nel 2020 a un compenso pari a un milione 330mila euro (). Nel 2019 ha infatti percepito un compenso pari a 952.353 euro.Al vicepresidentesono andati 68.335 euro, contro i 89.233 dello scorso anno.Da segnalare tra gli amministratori Hera modenesi i 60.417 euro per Marina Vignola, in linea col 2019.Ricordiamo che Hera è controllata dal pubblico attraverso il Patto di sindacato.Infatti il patto di sindacato di primo livello può garantire il controllo strategico pubblico della società “bloccando” il 38 per cento delle azioni di proprietà degli enti locali con un vincolo di intrasferibilità, una quota sufficiente ad assicurare la maggioranza dei diritti di voto grazie al cosiddetto voto maggiorato introdotto nello Statuto sociale nel 2015.