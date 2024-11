Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

‘Maserati é un marchio legato indissolubilmente a Modena. È un patrimonio della città e tale vogliamo che rimanga. Ho avuto modo di parlare, in questa particolare giornata di festa per i 110 anni della casa automobilistica, con il nuovo CEO, Santo Ficili, e il suo team, e ho trovato in lui piena consapevolezza di questo e una volontà sincera di impegno per il rilancio del marchio e dei nostri impianti produttivi. Ho dato a lui piena disponibilità a lavorare insieme per garantire alla Maserati un futuro di stabilità occupazionale e di sviluppo produttivo’.